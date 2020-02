ATP Mexican Open Day 2 Predictions Incluant Nick Kyrgios vs Ugo Humbert

Avec un calendrier chargé le deuxième jour à l’Open du Mexique à Acapulco, il devrait y avoir beaucoup de tennis pour les fans. Un certain nombre de noms de stars sont en action, dont le numéro 2 mondial Rafael Nadal, qui affronte Pablo Andujar, et le deuxième tête de série Alexander Zverev, qui ouvre sa campagne contre Jason Jung. Mais qui réservera sa place au second tour?

Mexican Open Day 2 Predictions

Taylor Fritz contre John Millman

Tête à tête: Fritz 1-0 Millman

Taylor Fritz a clairement des capacités, mais il a sans doute échoué à tirer le meilleur parti de cela jusqu’à présent dans sa carrière, malgré de bons résultats. Et bien qu’il puisse être fier de ses efforts à l’Open d’Australie, où il a atteint le troisième tour, y perdant face au finaliste Dominic Thiem, il est déçu depuis, perdant en quart de finale au Newport Beach Challenger et s’écroulant au premier tour à Delray Beach. Mais il fait face à un homme de John Millman qui peut être en train de vivre ses propres difficultés.

L’Australien est un excellent compétiteur avec un jeu solide, mais il a raté une superbe occasion de marquer ce qui aurait peut-être été une victoire déterminante en carrière contre Roger Federer à l’Open d’Australie. Ce match semblait certainement jouer dans son esprit alors qu’il perdait au premier tour à Delray Beach contre Yoshihito Nishioka, bien que les Japonais aient atteint la finale. Il semble y avoir peu dans ce match, mais les conditions relativement lentes pourraient favoriser Millman, qui appréciera sûrement la chance de remporter une victoire et de mettre la déception de sa défaite à l’Open d’Australie derrière lui.

Prédiction: Millman en 3

Felix Auger-Aliassime contre Alex Bolt

Tête à tête: Boulon Auger-Aliassime 1-0

Felix Auger-Aliassime arrive à l’Open du Mexique en excellente forme, après avoir atteint deux finales consécutives à l’Open de Rotterdam et à Marseille, même s’il n’a pas réussi à gagner un set dans les deux. Il a également battu Alex Bolt pour la perte de seulement trois matchs lors de leur seule rencontre précédente, qui avait eu lieu plus tôt cette saison à Adélaïde. Il devrait donc être le grand favori ici. Cependant, il n’a pratiquement pas eu de délai entre l’Open 13 et Acapulco, après avoir disputé la finale en France dimanche.

Le perdant chanceux Bolt, en revanche, a été au Mexique ce week-end, jouant dans les qualifications, où il a battu Sebastian Offner lors de son premier match avant de s’incliner en finale contre Damir Dzumhur. Cela pourrait bien lui donner un réel avantage avant ce match ou au moins niveler le terrain de manière significative. Mais suffira-t-il de mener Bolt à la victoire? Compte tenu de la puissance et de l’athlétisme formidables d’Auger-Aliassime, très probablement pas.

Prédiction: Auger-Aliassime en 3

Reilly Opelka contre Kwon Soon-woo

Tête à tête: Opelka 1-0 Kwon

Reilly Opelka pourrait bien être celle à regarder à l’Open du Mexique. Il arrive à Acapulco après avoir remporté le deuxième titre de sa carrière à Delray Beach et son jeu puissant devrait être bien adapté aux terrains relativement lents et à rebond élevé d’Acapulco. Et il se sentira sûrement confiant avant ce match contre Kwon Soon-woo, après avoir battu le Sud-Coréen en deux sets en route vers le titre en Floride. La fatigue pourrait peut-être être un problème pour l’Américain, mais il ne joue pas un style de tennis particulièrement exigeant physiquement et, en vérité, il semble y avoir peu de raisons de s’attendre à un résultat différent à Acapulco.

Prédiction: Opelka en 2

Nick Kyrgios contre Ugo Humbert

Tête à tête: première rencontre

On ne sait jamais à quoi s’attendre de Kyrgios. Il ne fait aucun doute que l’Australien est talentueux, bien que peut-être pas autant qu’il le croit, avec son service l’un des plus efficaces du circuit ATP. Mais il reste aussi instable sur le terrain qu’il le fait, avec son déchaînement ultérieur sur Twitter appelant des spécialistes de la terre battue des rats de terre qui ont besoin d’extermination décevant pour le moins. Cela dit, il semble apprécier de jouer à Acapulco.

Les conditions, à la fois en ce qui concerne la façon dont les courts jouent et comment il peut passer son temps entre les matchs, lui conviennent clairement et il a joué certains des meilleurs tennis de sa carrière dans une course mémorable au titre la saison dernière. Pendant ce temps, Ugo Humbert a joué du tennis solide sur les courts durs d’Amérique du Nord. Mais si Kyrgios est à son meilleur niveau, l’Australien devrait pouvoir dominer son adversaire et réserver sa place dans les 16 derniers.

Prédiction: Kyrgios en 2

