ATP Mexican Open Day 2 Predictions Incluant Rafael Nadal vs Pablo Andujar

Les préparatifs pour le Sunshine Double à Indian Wells et Miami commenceront sérieusement cette semaine à Acapulco et Dubaï, avec une foule de dix premières étoiles en action. Avec dix matchs sur l’ardoise le deuxième jour de l’Open du Mexique, il devrait y avoir beaucoup d’action divertissante pour les fans et comme toujours, nous ici à LWOT proposons des prédictions à tous les niveaux. Mais qui réservera sa place au deuxième tour à Acapulco?

Prévisions de la deuxième journée de l’Open du Mexique

John Isner contre Mischa Zverev

Tête à tête: Isner 3-3 Zverev

Mischa Zverev, bien que certain d’être éventuellement éclipsé par son frère cadet, a eu une carrière incontestablement excellente. L’un d’eux a été d’autant plus impressionnant par la façon dont il s’est remis de ses blessures et de sa perte de motivation pour profiter d’un été indien, mis en évidence par sa course aux quarts de finale de l’Open d’Australie en 2017. Mais il n’est plus le joueur qu’il était il y a trois ans, avec une tournée -des sorties de plus en plus rares pour les Allemands. En effet, il joue cette semaine en wildcard.

John Isner, qui a perdu contre Zverev 9-7 au cinquième au deuxième tour lors de sa course mémorable à Melbourne Park, reste un ennemi redoutable, en grande partie grâce à son énorme service. Mais la récurrence de la blessure au pied qui a si gravement perturbé son 2019 à l’Open d’Australie sera sûrement une préoccupation. Tout comme sa défaite au premier tour contre Jordan Thompson à son retour à l’action à l’Open de New York. Mais avec son service et son coup droit susceptibles d’être particulièrement efficaces dans les conditions d’Acapulco, face à un joueur avec peu d’expérience récente du plus haut niveau, attendez-vous à ce qu’Isner revienne à la victoire.

Prédiction: Isner en 3

Radu Albot vs Pedro Martinez

Tête à tête: première rencontre

Dans des circonstances normales, Radu Albot serait le favori ici. Le Moldave s’est imposé comme un artiste fiable sur des terrains durs au niveau de la tournée, tandis que Pedro Martinez est plutôt à l’aise sur le terre battue, où il a joué la majorité de son tennis tout au long de sa carrière. Mais l’Espagnol s’est qualifié avec succès à l’Open d’Australie plus tôt cette année, avant d’atteindre le deuxième tour. Il s’est également qualifié pour le tableau principal à Cordoue, Buenos Aires et Rio, atteignant les huit derniers à ce dernier.

Sa confiance devrait en conséquence être élevée, ses exploits au Brésil lui valant une place dans le tableau principal d’Acapulco à titre d’exemption spéciale. Albot, en revanche, a souffert d’une blessure au dos qui l’a empêché de participer à l’Open d’Australie et il a été battu par Jack Sock, alors non classé, à Delray Beach, où il ne semblait pas très précis. Avec Martinez dans la meilleure forme de sa carrière, attendez-vous à ce que l’Espagnol en profite.

Prédiction: Martinez en 3

Rafael Nadal vs Pablo Andujar

Tête à tête: Nadal 3-0 Andujar

Rafael Nadal a peut-être été déçu par sa défaite en quart de finale de l’Open d’Australie aux mains de Dominic Thiem. Mais l’Autrichien a joué un superbe match et a failli surmonter le défi encore plus redoutable de Novak Djokovic en finale à Melbourne. Et ayant eu la majeure partie d’un mois pour digérer cette défaite, Nadal sera sûrement prêt à revenir avec une concentration renouvelée à l’Open du Mexique, où il affrontera son compatriote Pablo Andujar au premier tour.

Andujar mérite un grand crédit pour s’être réinstallé dans le top 100 mondial après une terrible période de blessures au coude, qui l’a obligé à subir trois interventions chirurgicales, entre 2016 et 2017. Mais il est néanmoins difficile de le voir battre Nadal, ce qu’il a échoué à accomplir lors de l’une de leurs trois réunions précédentes, malgré le premier départ du grand homme de Rio en 2014. Il a la qualité pour le garder respectable, mais si Nadal joue avec sa détermination habituelle, il devrait se révéler trop fort pour Andujar.

Prédiction: Nadal en 2

