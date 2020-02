ATP Mexican Open Day 3 Predictions Incluant Rafael Nadal vs Miomir Kecmanovic

Cela a été un début de semaine divertissant à l’Open du Mexique et l’excitation devrait continuer le troisième jour à Acapulco. Les 16 joueurs restants dans le tirage au sort des hommes sont en action, y compris le deuxième tête de série Alexander Zverev, qui prend la forme de Tommy Paul, avec une place en quarts de finale sur la ligne. Mais qui avancera?

Journées portes ouvertes du Mexique

Kyle Edmund contre Felix Auger-Aliassime

Tête à tête: première rencontre

Cela semble être le match le plus intrigant de la journée sur le papier, avec les deux hommes en excellente forme. Kyle Edmund est sur une séquence de six victoires consécutives après son triomphe à New York et a envoyé le vétéran Feliciano Lopez avec facilité au premier tour, perdant seulement cinq matchs. Felix Auger-Aliassime, quant à lui, a atteint les finales consécutives à Rotterdam et Montpellier et s’est révélé trop fort pour Alex Bolt lors de son premier match à Acapulco, bien qu’il soit arrivé de France un jour plus tôt.

Attendez-vous à de nombreux gagnants de ce concours, avec à la fois Edmund et Auger-Aliassime à leur meilleur lorsqu’ils jouent sur le pied avant. Le jeu d’Edmund reste dominé par son coup droit lourd, qui est parmi les plus puissants du jeu, mais il a également amélioré son coup droit et son revers. Auger-Aliassime a encore plus d’options d’attaque, avec son revers le choix de son arsenal. Mais contre un joueur de la qualité d’Edmund, ses exploits de la dernière quinzaine pourraient bien laisser son réservoir un peu trop léger.

Prédiction: Edmund en 3

Kwon Soon-woo contre Dusan Lajovic

Tête à tête: première rencontre

Ce fut finalement un Golden Swing plutôt décevant pour Dusan Lajovic, qui n’a remporté que deux matches. Habituellement à son meilleur sur terre battue, le Serbe a davantage regardé à domicile sur des terrains durs jusqu’à présent cette saison, jouant un rôle essentiel dans le triomphe de la Serbie à la Coupe ATP avant d’atteindre le troisième tour de l’Open d’Australie. Il pourrait donc être heureux d’être de retour sur l’asphalte et de faire une performance impressionnante au premier tour de l’Open du Mexique, battant l’américain Steve Johnson 6-7 6-4 6-3.

Kwon Soon-woo, quant à lui, a pris un bon départ dans sa campagne à Acapulco, battant l’heureux perdant Taro Daniel en trois sets. Mais pourra-t-il garder le pouvoir de Lajovic à distance? Le Serbe est un tireur d’élite, avec son revers à une main l’un des plus efficaces dans le jeu masculin et les conditions à Acapulco semblent convenir à des joueurs plus agressifs. Attendez-vous à une compétition serrée, mais la plus grande capacité de Lajovic à frapper les gagnants devrait lui donner l’avantage.

Prédiction: Lajovic en 3

Adrian Mannarino vs Grigor Dimitrov

Tête à tête: Dimitrov 1-0 Mannarino

Adrian Mannarino a remporté une victoire bien méritée au premier tour à Acapulco, se ralliant à un set down pour battre Cameron Norrie, avec le Français aidé sur son chemin par quelques appels douteux en fin de match. Grigor Dimitrov est également arrivé à l’Open du Mexique, un homme qui avait besoin d’un peu d’élan et il a bien entamé sa semaine en envoyant Damir Dzumhur 6-3 6-3, la cinquième fois qu’il bat le Bosniaque en autant de rencontres.

Et cela ressemble à un bon match pour lui. Dimitrov peut lutter contre les gros frappeurs en tournée, adoptant trop souvent une approche passive. Mais Mannarino s’appuie davantage sur le timing et l’artisanat que sur la puissance et préfère généralement les surfaces plus rapides et plus lisses que celles trouvées à Acapulco. Cela permettra à Dimitrov de jouer sur le pied avant et de dicter la procédure avec son coup droit. Faites-le et le Bulgare devrait pouvoir atteindre son premier quart de finale de la saison.

Prédiction: Dimitrov en 2

Rafael Nadal contre Miomir Kecmanovic

Tête à tête: première rencontre

Rafael Nadal, qui, en fonction des performances de Novak Djokovic à Dubaï, pourrait reprendre le premier rang mondial avec un titre à Acapulco, a fait un excellent début de campagne, limogeant son compatriote Pablo Andujar 6-3 6-2. Miomir Kecmanovic a également pris un bon départ à Acapulco, battant Alex de Minaur en trois sets. Mais alors que le Serbe sera sans doute impatient de rendre service à son compatriote Djokovic en battant Nadal, il est difficile de voir comment il pourra blesser l’Espagnol. Kecmanovic couvre très bien le terrain et de longs rallyes sont donc à prévoir. Mais Nadal gagnera presque certainement la majorité d’entre eux.

Prédiction: Nadal en 2

