ATP Mexican Open Day 3 Predictions Y compris Tommy Paul vs Alexander Zverev

Les divertissements n’ont pas manqué au cours des deux premiers jours de l’Open du Mexique à Acapulco et cela devrait se poursuivre lors d’une troisième journée bien remplie. Les 16 joueurs restants dans le tableau des hommes sont en action, dont Rafael Nadal, qui affronte Miomir Kecmanovic, avec une place en quart de finale sur la ligne. Mais qui réservera sa place dans les huit derniers?

Journées portes ouvertes du Mexique

Tommy Paul contre Alexander Zverev

Tête à tête: première rencontre

Tommy Paul a fait un excellent début de 2020 et il a continué sur sa lancée à l’Open du Mexique, passant par les qualifications en battant Danilo Petrovic, le Serbe retraité derrière 6-7 0-1 et Daniel Elahi Galan, 6-4 6 -4. Il a ensuite remporté une bataille 100% américaine avec Mackenzie McDonald au premier tour du tableau principal, devançant un vainqueur 6-7 6-4 6-4. Mais il semble prêt à faire face à un test sévère dans le deuxième tour contre le numéro 7 mondial Alexander Zverev.

L’Allemand, deuxième tête de série à Acapulco, a atteint la première demi-finale du Grand Chelem de sa carrière à l’Open d’Australie le mois dernier et visera sûrement une course profonde à l’Open du Mexique. Il lui a fallu un certain temps pour atteindre sa pleine vitesse dans son premier match contre Jason Jung, mais il a finalement été un vainqueur 7-6 6-1 assez confortable, avec sa puissance trop pour le Taïwanais à gérer. Attendez-vous à ce que Paul, qui possède plus d’armes que Jung, offre plus de résistance. Mais si Zverev reste calme, il devrait en avoir assez pour atteindre les quarts de finale.

Prédiction: Zverev en 3

Ugo Humbert vs Taylor Fritz

Tête à tête: première rencontre

Taylor Fritz a terminé son affrontement au premier tour avec force avec John Millman, battant l’Australien 7-5 3-6 6-1 pour atteindre le deuxième tour. Ugo Humbert, quant à lui, a progressé grâce à la retraite de Nick Kyrgios après le premier set, le champion en titre se retirant avec une blessure au poignet. Seulement huit places séparent cette paire dans le classement ATP et cela semble être un match serré. Mais ce qui peut donner l’avantage au Californien Fritz, c’est son revers supérieur et sa capacité à descendre les deux ailes, ce qui devrait être récompensé sur les courts relativement lents de l’Open du Mexique.

Prédiction: Fritz en 3

John Isner contre Marcos Giron

Tête à tête: Isner 1-0 Giron

Après un début de saison frustrant, avec une récurrence de la blessure au pied qui a gravement perturbé sa saison 2019 le forçant à prendre sa retraite au troisième tour de l’Open d’Australie, John Isner est revenu à la victoire à Acapulco. Cinquième rang cette semaine, l’Américain au service important a dominé le joker Mischa Zverev pour remporter une victoire bien méritée à son premier match. L’attend au second tour, son compatriote Marcos Giron, qualifié pour le tableau principal.

Giron a terminé 2019 de manière impressionnante, remportant un titre Challenger à Houston et un premier top 100 semble à la portée du Californien, en particulier s’il peut trouver un moyen d’accéder au tableau principal à Indian Wells ou à Miami. Au premier tour à Acapulco, il a devancé l’espoir et le joker Gerald Lopez Villasenor, mais il est difficile de le voir répéter l’exploit contre Isner. Giron est un joueur solide, sans faiblesse évidente, mais il n’a pas non plus de vraies armes. On ne peut pas en dire autant d’Isner.

Prédiction: Isner en 2

Stan Wawrinka contre Pedro Martinez

Tête à tête: première rencontre

Stan Wawrinka, lentement mais sûrement, semble revenir à son meilleur niveau. Après avoir raté le bref swing européen à l’intérieur en raison d’une blessure, il est revenu à l’action en devançant Frances Tiafoe lors d’un bris d’égalité en troisième set au premier tour de l’Open du Mexique. Tiafoe a joué un excellent tennis dans ce match, donc Wawrinka sera sûrement heureux d’avoir tenu son défi. Son service a été particulièrement impressionnant, le Suisse martelant 35 as devant son adversaire.

Pedro Martinez, qui a connu un beau sort sur terre battue lors du Golden Swing, s’est révélé trop bon pour Radu Albot, qui revient de sa blessure, gagnant 6-3 6-2. L’Espagnol, toujours âgé de seulement 22 ans, devrait se classer plus tôt que tard dans le top 100 et devrait avoir une belle carrière devant lui. Mais il est difficile de le voir battre Wawrinka. Le Suisse prospère dans des conditions plus lentes, qui conviennent à son jeu de puissance, et il devrait être en mesure de frapper Martinez sans rencontrer trop de problèmes.

Prédiction: Wawrinka en 2

