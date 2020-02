ATP Mexican Open Demifinal Predictions Incluant Rafael Nadal vs Grigor Dimitrov

Après une semaine palpitante de tennis à l’Open du Mexique, il ne reste que quatre hommes debout à Acapulco. Avec le Sunshine Double qui se profile à l’horizon, les quatre hommes seront sûrement désespérés de maintenir leur élan en direction des Indian Wells Masters. Mais qui atteindra la finale?

Mexican Open Demifinal Predictions

Taylor Fritz contre John Isner

Tête à tête: Isner 2-1 Fritz

Cela promet d’être un bon match. John Isner et Taylor Fritz ont tous deux trouvé une riche forme à l’Open du Mexique après avoir débuté indifféremment leurs campagnes de 2020. Pour défendre Isner, il a dû faire face à une récurrence de la blessure au pied qui a perturbé son 2019, avec seulement son deuxième tournoi depuis sa retraite blessé au troisième tour à Melbourne Park. Mais il n’a pas regardé un homme à court de matches, marquant de belles victoires contre Mischa Zverev, Marcos Giron et l’informe Tommy Paul.

Fritz, quant à lui, a joué un bon tennis pour atteindre le troisième tour de l’Open d’Australie, y emmenant un éventuel finaliste Dominic Thiem. Mais il a ensuite perdu au deuxième tour au Newport Beach Challenger et au premier tour au Delray Beach Open. Cependant, il a superbement rebondi à Acapulco, affrontant John Millman en trois sets avant de licencier Ugo Humbert et Kyle Edmund, cassant ainsi la séquence de sept victoires consécutives du Britannique.

Sans surprise, les deux hommes ont bien servi jusqu’à présent à Acapulco. Fritz a décroché 11 précieux as contre Edmund, révélant le match retour du Britannique, qui reste quelque peu une faiblesse, tandis qu’Isner a déjà tiré 72 as. Attendez-vous à ce que ce soit un concours dominé par le serveur, avec de longs rassemblements rares. Mais c’est une situation dans laquelle Isner est à l’aise et la vaste expérience de 34 ans devrait lui donner un avantage sur son jeune compatriote.

Prédiction: Isner en 3

Rafael Nadal contre Grigor Dimitrov

Tête à tête: Nadal 12-1 Dimitrov

Ce fut une excellente semaine pour Grigor Dimitrov, dont il avait besoin après un mauvais début d’année. Sa victoire 6-4 6-4 sur Stan Wawrinka, qui a soutenu les victoires sur Damir Dzumhur et Adrian Mannarino plus tôt dans la semaine, a été son meilleur depuis un certain temps et lui aura sûrement donné une réelle confiance dans son jeu. Mais il aura besoin de toute cette confiance et probablement plus lorsqu’il montera sur le terrain pour affronter le meilleur favori et le deuxième mondial Rafael Nadal, qui a été en forme impérieuse jusqu’à présent à Acapulco.

L’espoir de l’Espagnol de reprendre le classement du numéro 1 mondial s’est peut-être estompé face à la domination de Novak Djokovic sur le terrain à Dubaï, mais si Nadal en est conscient, cela n’a certainement pas affecté le niveau de son tennis. Il a ouvert sa campagne avec une victoire complète 6-3 6-2 sur son compatriote Pablo Andujar et cela a donné le ton à ses performances tout au long de la semaine. Au deuxième tour, il s’est révélé trop fort pour Miomir Kecmanovic, gagnant 6-2 7-5, puis il a battu Kwon Soon-woo dans les huit derniers, 6-2 6-1.

Il aime aussi clairement le match avec Dimitrov. Le Bulgare n’a remporté qu’une seule de ses 13 rencontres avec Nadal, qui a eu lieu il y a quatre ans en quarts de finale de l’Open de Chine. Cela mis à part, la rivalité a surtout été un trafic à sens unique. Nadal a ciblé le revers de Dimitrov, exposant l’aile la plus faible de 28 ans avec une efficacité impitoyable et bien que Dimitrov ait bien réussi ce tir contre Wawrinka, attendez-vous à ce que Nadal répète la tactique à Acapulco. Et pour que ça marche.

Prédiction: Nadal en 2

