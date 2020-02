ATP Montpellier Day 3 Predictions Including Grigor Dimitrov vs Gregoire Barrere

Le jour 3 de l’ATP 250 à Montpellier est arrivé! Une semaine passionnante de tennis en France se réchauffe et il sera fascinant de voir qui pourra avancer! Qui atteindra le prochain tour et qui échouera? Continuez à lire pour le découvrir!

ATP Montpellier Day 3 Predictions

Adrian Mannarino vs Alexei Popyrin

Face à face: jamais joué

Adrian Mannarino a commencé la saison lentement, allant jusqu’à 0-3 en 2020. Alexei Popyrin a obtenu un très bon résultat à l’Open d’Australie, atteignant le troisième tour avant de tomber face à Daniil Medvedev. Mannarino, un gaucher, a un jeu maladroit pour les adversaires dans la façon dont il frappe son service et ses coups de fond. Popyrin joue au tennis puissant et aime déchirer ses coups. Le coup droit de Popyrin est très bon. Mannarino, malgré ses difficultés jusqu’à présent cette saison, a le match pour troubler Popyrin. La nature plate de ses coups obligera Popyrin à frapper des coups de fond hors de sa zone de frappe, ce qui pourrait entraîner des malheurs et de l’inconfort de Popyrin. Attendez-vous à ce que Mannarino remporte un match serré.

Prédiction: Mannarino en 3

Ugo Humbert vs Feliciano Lopez

Face à face: jamais joué

Ugo Humbert a commencé la saison en force avec son premier titre ATP Tour à Auckland. Cependant, il a eu du mal à l’Open d’Australie, s’inclinant au premier tour de John Millman. Feliciano Lopez, 38 ans, a connu un début de saison médiocre 2-2. Le service gaucher de Lopez, les volées de coupe et la tranche de revers sont difficiles à gérer pour les adversaires. Humbert joue un jeu de gaucher puissant, utilisant son coup droit pour contrôler le terrain. Humbert aura également la foule à ses côtés, étant donné qu’il est français. Attendez-vous à ce que Humbert soit un peu mieux avec ses coups de fond par rapport à Lopez et que cela devrait lui gagner le match.

Prédiction: Humbert en 3

Gilles Simon contre Richard Gasquet

Face à face: 8-2 Gasquet

Gilles Simon est allé 2-2 pour débuter la saison et a perdu au deuxième tour de l’Open d’Australie face à Nick Kyrgios. Richard Gasquet n’a pas encore joué en 2020, ayant subi une opération à l’aine. Gasquet a dominé la tête à tête, menant 8-2. Mais, sa blessure fait de son état pour ce match un point d’interrogation. Simon obtiendra beaucoup de balles en jeu et est l’un des joueurs les plus réguliers en tournée. Lorsqu’il est en bonne santé, le revers à une main de Gasquet est l’un des coups les plus beaux et les plus efficaces de la tournée. Cependant, étant donné le statut de blessure inconnu de Gasquet, combiné avec la capacité de Simon à obtenir beaucoup de balles en jeu, Simon devrait gagner ce match.

Prédiction: Simon en 2

Vasek Pospisil contre Denis Shapovalov

Face à face: 2-0 Shapovalov

Vasek Pospisil a connu un très bon début de saison et a joué un bon match pour battre Aljaz Bedene en deux sets au premier tour. Denis Shapovalov a bien joué au tennis au tout début de la saison, mais a connu un Open d’Australie décevant, tombant au premier tour face à Marton Fucsovics.

Le jeu du filet de Pospisil est de classe mondiale et il est très dangereux quand il arrive souvent au filet. Shapovalov joue un jeu de gaucher puissant, mais alors que Youzhny a bien fait de le faire jouer avec plus de retenue pendant un certain temps, il est revenu à de vieilles habitudes sauvages à l’Open d’Australie. Shapovalov mène la tête à tête 2-0 et a battu Pospisil en deux sets à Auckland cette année. Pospisil a très bien joué contre Bedene et devrait rapprocher ce match d’Auckland, mais Shapovalov est toujours le meilleur joueur et devrait gagner ce match.

Prédiction: Shapovalov en 3

Grigor Dimitrov vs Gregoire Barrere

Face à face: jamais joué

Grigor Dimitrov tentera de se remettre d’une décevante campagne de l’Open d’Australie où il a perdu au deuxième tour. Grégoire Barrère a connu un début de saison décent et a battu Joao Sousa en deux sets pour faire le deuxième tour de Montpellier. Dimitrov a un jeu complet et choisit de bons moments pour aller au filet. Le coup de revers de Dimitrov est l’un des meilleurs en tournée et il est très précis sur son service. Le coup droit et le service de Barrere sont bons, mais pas au niveau de ceux de Dimitrov. Dimitrov est le meilleur joueur avec un jeu beaucoup plus dynamique et il devrait gagner ce match sans trop de problèmes.

Prédiction: Dimitrov en 2

