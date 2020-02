ATP Montpellier Demifinal Predictions Incluant Gael Monfils vs Filip Krajinovic

Les demi-finales sont ici à l’ATP Open Sud de France à Montpellier! Ce fut une semaine de tennis très excitante, et nous en sommes aux quatre derniers! Qui atteindra le match pour le titre et qui échouera? Continuez à lire pour le découvrir!

ATP Montpellier Demifinal Predictions

David Goffin contre Vasek Pospisil

Face à face: 1-0 Goffin

David Goffin a atteint les demi-finales sans perdre un set. Goffin a remporté deux deuxièmes bris d’égalité pour remporter ses matchs, un contre Alexander Bublik et un contre Pierre-Hugues Herbert. Vasek Pospisil n’a pas non plus perdu de set en route vers les demi-finales. Il a cependant profité d’une retraite de Richard Gasquet en quart de finale. Pospisil n’a pas encore abandonné son service dans ce tournoi.

Goffin mène tête à tête 1-0 (hors Hopman Cup), après avoir battu Pospisil lors d’un bris d’égalité en troisième set en 2013 à Cincinnati. Goffin a la capacité de cohérence, de frappe de balle et de contre-poinçon pour entrer dans les jeux de service Pospisil. Bien que ce ne soit pas facile avec la façon dont Pospisil est au service, attendez-vous à ce que Goffin réussisse son tir en finale.

Prédiction: Goffin en 3

Intégrer à partir de .

Gael Monfils vs Filip Krajinovic

Face à face: 1-0 Monfils

Après un match difficile en trois sets avec Adrian Mannarino en huitièmes de finale, Gael Monfils a pu passer plus facilement Norbert Gombos en quarts de finale. Filip Krajinovic a remporté ses trois matchs à Montpellier en deux sets. Krajinovic a remporté une confortable victoire sur Grégoire Barrère en quart de finale.

Monfils mène tête à tête 1-0, après avoir battu Krajinovic en trois sets à l’Open de Miami 2015. Cependant, les conditions sur le terrain dur de Montpellier sont meilleures pour le match de Krajinovic que de Monfils. Monfils, qui vient de France, aura la foule de son côté, mais Krajinovic a battu deux Français lors de ses trois matches cette semaine. La capacité de Monfils à prolonger les échanges et les contre-coups est spéciale, mais la frappe propre de Krajinovic et sa capacité à faire pression sur Monfils depuis la ligne de base seront la différence dans ce match.

Prédiction: Krajinovic en 3

Photo principale:

Intégrer à partir de .