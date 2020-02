ATP Montpellier Prévision Jour 1 Incluant Aljaz Bedene vs Vasek Pospisil

Avec Novak Djokovic prenant le titre à l’Open d’Australie, nous passons à la partie du calendrier de tennis entre l’Open d’Australie et Indian Wells. Qui va gagner du terrain sur les courts durs indoor de France à l’ATP Montpellier? Continuez à lire pour le découvrir!

ATP Montpellier Day 1 Predictions

Emil Ruusuvuori contre Nicolas Mahut

Face à face: jamais joué

En finale de Montpellier, Emil Ruusuvuori affronte Nicolas Mahut. Ruusuvuori était à un set du titre Wendigo I Challenger, mais a échoué. En demi-finale des qualifications de l’Open d’Australie, il a subi une défaite choc contre Elliot Benchetrit. Cependant, Ruusuvuori a battu Matthias Bachinger en deux sets pour commencer sa campagne montpelliéraine.

Mahut a perdu au premier tour des qualifications de l’Open d’Australie contre Mario Vilella Martinez, mais a battu Hugo Gaston lors du premier tour des qualifications à Montpellier. À 38 ans, il est juste de se demander combien d’années encore Mahut a du tennis de haut niveau. Le puissant service et les coups de fond de Ruusuvuori devraient rendre les choses très inconfortables pour Mahut. Mahut viendra au filet un tas, mais Ruusuvuori a les coups de fond pour pouvoir le dépasser facilement. Alors que la foule française sera du côté de Mahut, Ruusuvuori gagnera ce match confortablement.

Prédiction: Ruusuvuori en 2

Joao Sousa vs Gregoire Barrere

Face à face: 1-0 Sousa

Joao Sousa affronte Grégoire Barrère au premier tour à Montpellier. Sousa a connu à la fois une fin très difficile en 2019 et un début en 2020. Combiné, il a cinq matchs de suite et n’a pas remporté de set lors de ses deux matches jusqu’à présent cette saison. Barrere a connu un bon début de saison. Son coup droit et son service lourds sont de grandes armes pour lui.

Sousa mène la tête à tête 1-0, après avoir gagné en trois sets lors du tournoi de qualification Paris Indoors 2018. Attendez-vous à ce que Sousa brise sa séquence de défaites ici. Sousa, tout en étant un bon coureur d’argile, peut également jouer à l’intérieur et sa tolérance au rallye est plus élevée que celle de Barrere. Alors que Barrere jouera dans son pays d’origine, cela ne dérangera pas Sousa et il remportera sa première victoire en 2020.

Prédiction: Sousa en 3

Norbert Gombos contre Pablo Carreno Busta

Face à face: 1-0 Carreno-Busta

Norbert Gombos affronte Pablo Carreno Busta pour une place au second tour de Montpellier. Gombos a bien fait de se qualifier pour l’Open d’Australie, mais a perdu au premier tour face à Alejandro Davidovich Fokina. Carreno Busta a fait le troisième tour de l’Open d’Australie, mais a facilement perdu contre Nadal.

Carreno Busta mène la tête à tête 1-0, mais cette victoire est venue sur un court de terre battue en 2013. Gombos peut servir gros et frapper de gros coups de fond, mais il y a aussi des moments où il est sauvage de la ligne de base. Carreno Busta, le joueur constant qu’il est, pourra bondir sur Gombos lorsque le Slovaque aura ces accalmies. Carreno Busta passe à autre chose.

Prédiction: Carreno Busta en 2

Aljaz Bedene vs Vasek Pospisil

Face à face: 2-1 Bedene

Au premier tour de Montpellier, Aljaz Bedene affronte Vasek Pospisil. Bedene a joué un grand tennis en salle vers la fin de la saison dernière. Il a un gros service sournois et des coups de fond vraiment solides. Les conditions intérieures de Montpellier devraient également convenir à Vasek Pospisil, qui aime entrer dans le filet et est un grand volleyeur. Les deux joueurs ont connu un début de saison décent.

Le face à face est de 2-1 contre Bedene, tous les affrontements se produisant sur des terrains durs. La différence dans ce match est que Bedene est un peu plus cohérent avec ses coups de fond, donc dans les moments serrés, il est moins susceptible de commettre cette erreur cruciale non forcée. Pour cette raison, j’aime Bedene dans celui-ci.

Prédiction: Bedene en 3

