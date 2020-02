ATP Montpellier Prévision Jour 2 Incluant Felix Auger-Aliassime vs Damir Dzumhur

Ce fut un début passionnant pour le tournoi de Montpellier le premier jour dans le sud de la France, et l’action devrait se poursuivre le deuxième jour. De nombreux matchs fascinants sont au programme, mais qui sera à la hauteur de l’Open Sud de France et qui échouera?

ATP Open Sud de France Day 2 Predictions

Emil Ruusuvuori vs Dennis Novak

Tête à tête: première rencontre

Emil Ruusuvuori s’est qualifié pour l’Open Sud de France, battant le Français Nicolas Mahut dans un bris d’égalité en troisième set pour faire le tableau principal. Dennis Novak, quant à lui, dispute son premier match à Montpellier depuis l’Open d’Australie, où il s’est qualifié pour le tableau principal, mais a perdu en cinq sets face à Hubert Hurkacz au premier tour. Il a également connu une belle campagne à la Coupe ATP, malgré la sortie de l’Autriche en phase de groupes, et a récemment fait son entrée dans le top 100 pour la première fois de sa carrière.

Le Finlandais Ruusuvuori aura cependant l’avantage de se familiariser davantage avec les conditions de Montpellier. Typiquement agressif, attendez-vous à ce que le jeune pistolet intensifie le terrain et cherche à dominer avec son service et ses coups de fond. Novak, en revanche, est plus à l’aise en contre-poinçonnage et se tournera sûrement vers sa défense pour écraser le Finlandais. Mais les conditions intérieures devraient favoriser le joueur le plus agressif, bien que Novak ait la qualité pour le garder proche.

Prédiction: Ruusuvuori en 3

Jannik Sinner contre Mikael Ymer

Tête à tête: Sinner 1-0 Ymer

Après avoir remporté la finale de l’ATP NextGen la saison dernière, Jannik Sinner est allé 1-3 pour commencer la saison, perdant plus récemment au deuxième tour de l’Open d’Australie. Mikael Ymer, dans un contraste marqué, a remporté six de ses neuf matchs jusqu’à présent en 2020, bien que le Suédois ait également perdu au deuxième tour à l’Open d’Australie, tombant à la 16e tête de série Karen Khachanov dans un bris d’égalité en cinquième set à son grand et déception compréhensible.

Le revers de Sinner est de classe mondiale et il s’est avéré capable de dominer ses adversaires tout au long de sa carrière naissante. Mais Ymer possède un coup droit très lourd à part entière, et bien qu’il aime jouer en défense, il profitera des ouvertures que ses adversaires lui offrent pour attaquer. Cela dit, cette paire s’est rencontrée dans des conditions similaires à Milan à la fin de la saison dernière, Sinner gagnant confortablement. À l’Open Sud de France, attendez-vous à ce que la puissance de Sinner prouve une fois de plus trop pour Ymer.

Prédiction: Sinner in 2

Enzo Couacaud contre Filip Krajinovic

Tête à tête: Krajinovic 1-0 Couacaud

Enzo Couacaud a bien fait de se qualifier pour l’Open Sud de France sans perdre un set, battant Marco Trungelliti et le vétéran espagnol Guillermo Garcia Lopez. Filip Krajinovic, quant à lui, a connu un début de saison médiocre, affichant un dossier de 2-2 jusqu’à présent en 2020. Krajinovic mène la tête à tête 1-0, bien que leur seul affrontement précédent ait eu lieu en 2014 sur un court de terre battue. Couacaud aime jouer à l’offensive et a un gros service et un coup droit puissant, mais il peut encore une fois lutter contre le Krajinovic qui frappe bien. Le Serbe est un excellent moteur et il devrait être capable de contraindre Couacaud à un nombre coûteux d’erreurs directes.

Prédiction: Krajinovic en 2

Felix Auger-Aliassime contre Damir Dzumhur

Tête à tête: Dzumhur 1-0 Auger-Aliassime

Après une percée en 2019, Felix Auger-Aliassime a plutôt travaillé dur jusqu’à présent en 2020, avec seulement trois victoires à son actif jusqu’à présent cette année, dont aucune n’est venue contre le top 100 des opposants. Et alors que Damir Dzumhur n’est peut-être pas le joueur qu’il a été, le Bosniaque a remporté quatre matchs cette saison et a battu les Français Quentin Halys et Elliot Benchetrit pour passer les qualifications sans perdre un set.

Il a également remporté son seul match précédent contre Auger-Aliassime, battant le Canadien au Blois Challenger, quoique sur terre battue. Sur un terrain dur couvert. Dzumhur pourrait avoir plus de mal à émousser la puissance d’Auger-Aliassime, bien que le jeune pistolet ait eu des problèmes de précision jusqu’à présent cette année. S’il n’est pas en mesure de corriger son radar, il aura une dure journée au bureau contre le contre-poinçon Dzumhur. Mais sa capacité à jouer sur le pied avant devrait néanmoins faire la différence.

Prédiction: Auger-Aliassime en 3

