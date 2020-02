ATP Montpellier Prévision Jour 4 Incluant Gael Monfils vs Adrian Mannarino

Le jour 4 de l’ATP Open Sud de France à Montpellier est arrivé! Ce fut une semaine de tennis amusante et l’action se poursuit jeudi en France. Qui atteindra les quarts de finale et qui échouera? Continuez à lire pour le découvrir!

ATP Montpellier Day 4 Predictions

David Goffin contre Alexander Bublik

Face à face: jamais joué

David Goffin a connu un bon début de saison, avec une fiche de 5-2 jusqu’à présent en 2020, y compris une grande victoire sur Rafael Nadal à la Coupe ATP. Goffin a également atteint le troisième tour de l’Open d’Australie, mais a perdu un match difficile en quatre sets contre Andrey Rublev. Alexander Bublik a remporté un match serré à Montpellier, battant Henri Lakksonen dans un bris d’égalité en troisième set. Goffin est une balle propre qui frappe et a une bonne anticipation des tirs de ses adversaires. Bublik a un service énorme et une bonne touche, mais a parfois du mal à faire des doubles fautes et des coups de fond.

Alors que Bublik pourra parfois faire sauter Goffin du terrain, il y aura d’autres fois un peu sauvage. Goffin est le joueur le plus régulier et ce sera la différence dans ce match.

Prédiction: Goffin en 3

Feliciano Lopez contre Richard Gasquet

Face à face: 6-1 Gasquet

Feliciano Lopez a commencé sa campagne de Montpellier fort, en éliminant Ugo Humbert en deux sets lors de son match du premier tour. Richard Gasquet a connu un excellent retour de blessure, battant confortablement Gilles Simon. Gasquet a dominé la tête à tête 6-1, avec la seule victoire de Lopez sur gazon. Lopez a un énorme service gaucher, une tranche de revers mordante et un jeu net fantastique. Le revers de Gasquet est à la fois lourd et précis. Gasquet a une bonne idée de la façon de jouer contre le match au filet de Lopez, et étant donné à quel point il avait l’air bien dans son retour de blessure contre Simon, Gasquet gagnera ce match. Mais ce sera serré.

Prédiction: Gasquet en 3

Felix Auger-Aliassime contre Pierre Hugues-Herbert

Face à face: jamais joué

Felix Auger-Aliassime a traversé un match difficile au premier tour, revenant d’un set down pour vaincre Damir Dzumhur. Pierre Hugues-Herbert a remporté une victoire confortable sur Sergiy Stakhovsky. Auger-Aliassime joue au tennis de puissance, mais il surclasse parfois. Herbert se concentre sur l’accès au filet et possède d’excellentes compétences en vol. Herbert, qui vient de France, aura la foule à ses côtés. Herbert a également le jeu pour rendre Auger-Aliassime mal à l’aise, car sa présence constante sur le net a certainement la capacité de frustrer Auger-Aliassime. Attendez-vous à un bouleversement en huitièmes de finale à Montpellier.

Prédiction: Herbert en 3

Gael Monfils vs Adrian Mannarino

Face à face: à égalité 2-2

Gael Monfils a connu un très bon début de saison, passant 4-2 et atteignant le quatrième tour de l’Open d’Australie. Adrian Mannarino a décroché sa première victoire de l’année au premier tour de Montpellier, battant Alexei Popyrin dans un étrange match. Mannarino a gagné 6-0, (7) 6-7, 6-0. Le face à face est à égalité 2-2, mais Monfils et Mannarino n’ont jamais joué sur un terrain dur. Aucun des deux joueurs n’est très agressif, les deux se contentant de jouer au tennis plus défensif. Mannarino frappe une balle très plate, tandis que Monfils utilise beaucoup plus de topspin en comparaison.

Monfils a un peu plus de puissance que Mannarino et il a plus de variété. Hors de l’herbe (où Mannarino mène la tête à tête 2-1), Monfils a l’avantage dans ce match. Monfils passera aux quarts de finale.

Prédiction: Monfils en 2

