ATP Montpellier – TIRAGE: Monfils, Dimitrov, Shapovalov, Auger-Aliassime poursuivent le titre

L’Open Sud de France de Montpellier avait emménagé dans cette ville en 2010 lorsque les organisateurs ont acheté une licence à Lyon, organisant l’événement à l’Arena d’une capacité de 7 500 places. Lors des sept premières éditions (Montpellier est restée à l’écart du calendrier en 2011), les joueurs français ont eu beaucoup de succès, avec trois titres pour Richard Gasquet et deux pour Gael Monfils qui a également été le premier champion.

Ils ont également été battus six fois en finale, y compris en 2017 lorsque Alexander Zverev a volé la vedette devant Gasquet. Lors des deux éditions précédentes, les joueurs à domicile se sont battus pour le titre, avec Jo-Wilfried Tsonga comme dernier champion, battant Pierre-Hugues Herbert lors d’une finale à sens unique.

Tsonga ne défendra pas le titre et certains joueurs notables ont été contraints de se retirer avant l’événement, menés par Fabio Fognini, Stan Wawrinka, Andrey Rublev et Lucas Pouille. Pourtant, il y a encore d’excellents joueurs dans le tirage au sort, cherchant le premier titre de la saison, ou le second dans le cas d’Ugo Humbert.

Le premier champion Gael Monfils a demandé un joker, en tête du match nul et face à Adrian Mannarino ou Alexei Popyrin au deuxième tour. Dennis Novak, Norbert Gombos et Pablo Carreno Busta sont également dans le premier quart, avec Monfils comme favori pour marquer deux victoires et atteindre les demi-finales.

Grigor Dimitrov a également demandé un joker après la défaite au troisième tour contre Alexander Zverev à Melbourne, menant le deuxième quart et face à Joao Sousa, Gregoire Barrere, Filip Krajinovic et deux jeunes armes à feu, Jannik Sinner et Mikael Ymer qui joueront dans le premier rond.

Le champion d’Auckland Ugo Humbert joue contre Feliciano Lopez au premier tour, rejoint par Vasek Pospisil, Denis Shapovalov et Aljaz Bedene au troisième trimestre, ainsi que par le triple champion Richard Gasquet et Gilles Simon, qui doivent s’affronter au début de l’événement.

Dans le quart inférieur, David Goffin et Felix Auger-Aliassime mènent l’action, espérant atteindre les quarts face à Pierre-Hugues Herbert, Alexander Bublik et Henri Laaksonen.