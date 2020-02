ATP New York Open Day 1 Predictions Incluant Miomir Kecmanovic vs Tommy Paul

Le premier jour de l’Open de New York ne devrait pas manquer d’action divertissante avec un certain nombre de matchs intrigants sur l’ardoise. Cela inclut un affrontement entièrement américain entre Steve Johnson et le récent quart de finaliste de l’Open d’Australie Tennys Sandgren. Comme toujours, nous ici à LWOT proposons des prédictions à tous les niveaux. Mais qui avancera au Nassau Veterans Memorial Coliseum?

New York Open Day One Predictions

Qualification

Paolo Lorenzi vs Noah Rubin

Tête à tête: Lorenzi 1-0 Rubin

Paolo Lorenzi est âgé de 38 ans, mais le feu compétitif italien reste intact. Noah Rubin semble être un homme qui a besoin d’un peu de cet esprit, le classement américain ayant fléchi ces derniers mois. Rubin se retrouve désormais en dehors du top 200 à la 268e place mondiale et a désespérément besoin de quelques points de classement pour faire avancer sa carrière dans la bonne direction. Mais Lorenzi n’est pas seulement un excellent compétiteur, il est également solide comme un roc du fond du terrain, comme il l’a démontré en battant Guillermo Garcia Lopez en deux sets. Attendez-vous à ce qu’il se révèle trop fort pour le Rubin en difficulté.

Prédiction: Lorenzi en 2

Go Soeda vs Bernard Tomic

Tête à tête: Tomic 1-0 Soeda

Bernard Tomic a remporté la seule rencontre précédente de cette paire, mais ce match a été joué en 2010 et la carrière de l’Australien s’est plutôt effondrée dans l’intervalle. Il a cependant remporté une rare victoire au premier tour de qualification en battant le huitième tête de série Denis Istomin lors d’un bris d’égalité en troisième set. Mais il devra peut-être atteindre à nouveau son meilleur niveau lorsqu’il affrontera le Japonais Go Soeda, la tête de série des qualifications, qui a impressionné en battant Frederik Nielsen 6-1 6-2 lors de son premier match de qualification.

Aucun des deux joueurs ne possède un record particulièrement impressionnant à l’intérieur, mais c’est Soeda qui a l’avantage dans ce département. Tomic a eu du mal tout au long de sa carrière à interrompre son service sur des terrains durs en salle, tandis que son propre service n’est pas assez grand pour le sortir de l’ennui de manière fiable. Soeda ne possède pas non plus de puissance massive de la ligne, mais il est un bon retourneur. S’il peut tenter sa chance, ce match devrait se terminer assez rapidement.

Prédiction: Soeda en 2

Bradley Klahn contre Danilo Petrovic

Tête à tête: première rencontre

Bradley Klahn a dû travailler extrêmement dur pour atteindre le dernier tour des qualifications à l’Open de New York, devançant Marcela Arevalo d’El Salvador 4-6 6-3 7-6. Danilo Petrovic a trouvé les choses plus simples, progressant lorsque Peter Polansky, blessé par des blessures, a pris sa retraite après 0-6 0-3. Et on soupçonne plutôt que la longueur et l’arrivée tardive du match précédent de Klahn pourraient jouer un rôle décisif contre lui ici. Si Petrovic est capable de prolonger les échanges et d’éloigner le ballon du dangereux coup droit de Klahn, il devrait en avoir assez pour réclamer une place dans le tableau principal de l’Open de New York.

Prédiction: Petrovic en 2

Premier tour

Miomir Kecmanovic contre Tommy Paul

Tête à tête: première rencontre

Tommy Paul et Miomir Kecmanovic semblent tous deux construire des carrières prometteuses. Actuellement, c’est le Serbe qui est le mieux classé des deux à la 59e place dans le monde, mais Paul est en pleine forme et actuellement au 70e rang mondial. Sa performance à l’Open d’Australie, où il a atteint le troisième tour, n’était que la dernière d’une série de performances impressionnantes, Paul ayant également remporté trois titres Challenger en 2019, tous aux États-Unis.

Kecmanovic, en revanche, semble avoir plutôt perdu son chemin ces derniers temps. Le Serbe a perdu cinq de ses six derniers matches et bien qu’il possède un jeu polyvalent sur tous les terrains, il a eu du mal à l’intérieur jusqu’à présent dans sa carrière. En effet, il n’a qu’une seule victoire au niveau du tour sur un terrain dur couvert, son approche défensive ayant été exposée par de gros frappeurs. Paul, qui possède un coup droit remarquable et un service utile, devrait avoir le pouvoir de causer plus de problèmes à Kecmanovic à l’intérieur.

Prédiction: Paul en 2

