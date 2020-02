ATP New York Open Day 1 Predictions including Steve Johnson vs Tennys Sandgren

Le premier tournoi ATP de l’année à être disputé sur le sol américain sera le New York Open, qui en est à sa troisième édition. Joué au Nassau Veterans Memorial Coliseum, l’événement a été remporté l’année dernière par l’américain Reilly Opelka, qui est revenu pour défendre son titre et est rejoint par ses collègues géants John Isner et Kevin Anderson. Le premier jour, nous ici à LWOT proposons des prédictions pour chaque match, y compris Miomir Kecmanovic vs Tommy Paul. Mais qui avancera?

New York Open Day One Predictions

Steve Johnson contre Tennys Sandgren

Tête à tête: Sandgren 2-1 Johnson

Ce sera la quatrième rencontre entre Steve Johnson et Tennys Sandgren, Sandgren ayant remporté deux des trois précédents. Mais c’est Johnson qui a remporté son dernier match, battant Sandgren en finale sur terre battue à Houston en 2018 en trois sets pour remporter le troisième titre de son année et venger les défaites de Sandgren à Savannah en 2009 et 2013, également. sur argile. Mais Johnson ne savoure peut-être pas son retour au tennis en salle.

Il a perdu ses huit derniers matchs sur des terrains durs en salle et n’a remporté que 38% des matchs qu’il a disputés en salle tout au long de sa carrière. Sandgren a lui aussi un record perdant à l’intérieur, mais il arrive à l’Open de New York sous une bien meilleure forme que son compatriote. Alors que Johnson luttait pour des victoires au niveau de la tournée, Sandgren a atteint les quarts de finale de l’Open d’Australie lors de sa dernière sortie, bien que cette course se soit terminée de manière déchirante alors qu’il a gaspillé sept points de match en perdant contre Roger Federer.

Il devra mettre cette déception derrière lui lorsqu’il se présentera devant le tribunal contre Johnson, qui a peut-être acquis une certaine confiance grâce à son succès au Bendigo Challenger. Néanmoins, le revers de Johnson reste une véritable faiblesse dans le jeu californien, un Sandgren cherchera sûrement à viser dès le départ. Les deux hommes peuvent être vulnérables à certains moments, alors attendez-vous à une compétition serrée avec éventuellement un bris d’égalité, mais Sandgren est beaucoup plus solide, ce qui devrait prouver la différence.

Prédiction: Sandgren en 3

Jack Sock vs Marcos Giron

Tête à tête: première rencontre

Y a-t-il déjà eu une chute de grâce tout à fait semblable? Jack Sock a terminé 2018 en remportant le Masters de Paris et en atteignant les quatre derniers lors de la finale de l’ATP, ce qui lui a valu un classement de carrière # 8 mondial. En 2019, il n’a pas réussi à gagner un seul point de classement, perdant les huit matchs en simple qu’il a disputés lors de la tournée régulière. Sa seule victoire dans la discipline est venue contre les dix premiers adversaires sous la forme de Fabio Fognini, mais ce match s’est joué lors de la Laver Cup.

Marcos Giron, en revanche, a connu une année très solide. Il n’a pas encore percé dans le top 100 mondial, avec un haut rang en carrière de # 102, mais il a remporté un titre Challenger la saison dernière. Et il ne manque jamais d’application sur le terrain, contrairement à la chaussette de plus en plus apathique. Ne vous y trompez pas, Sock a le jeu pour gagner ce match, avec son coup droit et lui servir des armes que Giron ne peut pas égaler. Mais Sock n’a réussi à déployer aucun de ses effets au cours des 14 derniers mois. Attendez-vous à ce que Giron sorte victorieux ici.

Prédiction: Giron en 2

Jason Jung contre Mitchell Krueger

Tête à tête: Jung 4-1 Krueger

Le taïwanais Jason Jung abordera sûrement ce match de qualification avec une réelle confiance, après avoir battu Mitchell Krueger lors de leurs quatre dernières rencontres. En effet, il n’a pas perdu un set en le faisant, réalisant des départs rapides dans les quatre matches en remportant le premier set 6-1. Il a également fait un début impressionnant dans sa campagne de qualification, battant Gary Kushnirovich des États-Unis pour la perte de seulement cinq matchs. Les conditions à l’Open de New York peuvent cependant convenir mieux à Krueger qui frappe fort, le Texan ayant plus de chances de conserver son service que par le passé contre Jung. Mais telle a été la domination de Jung sur cette rivalité, il est difficile de voir un résultat autre qu’une victoire de Jung.

Prédiction: Jung en 2

Damir Dzumhur contre Andreas Seppi

Tête à tête: Seppi 2-1 Dzumhur

Andreas Seppi a peut-être eu raison de cette rivalité dans le passé, mais il est difficile de voir l’Italien étendre son avantage face à face avec Damir Dzumhur à l’Open de New York. Seppi, maintenant âgé de 35 ans, n’est pas le joueur qu’il était il y a trois ans, ayant perdu un demi-pas de rythme et une certaine pénétration du sol. Dzumhur a lui aussi enduré quelques difficultés ces dernières années, tombant de son meilleur classement mondial de la 23e place à la 97e place au classement ATP.

Mais il a généralement joué son meilleur tennis en salle, tandis que Seppi reste un peu plus à l’aise sur terre battue, en dépit d’avoir battu Dzumhur en salle à Sofia en 2017. La course de Seppi n’est peut-être pas encore bien courue, le vétéran étant toujours un compétiteur rusé. Mais après un affichage encourageant à Melbourne Park, où il a pris le champion de 2014 Stan Wawrinka la distance au deuxième tour, il a perdu des matchs consécutifs à Newport et Dallas. Attendez-vous à ce que sa séquence maigre aux États-Unis se poursuive à New York.

Prédiction: Dzumhur en 3

