ATP New York Open Demifinal Predictions incluant Miomir Kecmanovic vs Kyle Edmund

Seuls quatre hommes restent en lice à l’Open de New York de l’ATP et tous sont peut-être des demi-finalistes surprise. Quoi qu’il en soit, tous les quatre auront sûrement de grands espoirs de s’assurer leur place dans la finale de dimanche au Nassau Veterans Memorial Coliseum et potentiellement le titre. Mais qui avancera?

New York Open Demifinal Predictions

Jason Jung contre Andreas Seppi

Tête à tête: première rencontre

Jason Jung n’arrive pas en demi-finale avec une riche expérience du tennis à ce niveau. En effet, il n’a jamais atteint une demi-finale de niveau tour, bien qu’il ait remporté quatre titres Challenger jusqu’à présent dans sa carrière. Et il a été en forme impressionnante à l’Open de New York, après avoir passé les qualifications. En quart de finale, il a sûrement réalisé sa meilleure performance de la semaine pour battre le champion en titre Reilly Opelka depuis un set down.

Andreas Seppi, dans un contraste marqué, est l’un des joueurs les plus expérimentés du circuit ATP. Bien que l’Italien soit sûrement maintenant sur le déclin, il a eu une belle carrière. Seppi a atteint la deuxième semaine lors d’un tournoi majeur à six reprises et a remporté trois titres ATP, avec un classement en carrière de # 18 mondial. Et il a reculé les années à New York, remportant des victoires sur Damir Dzumhur, Steve Johnson et Jordan Thompson, se ralliant d’un set down pour battre l’Australien.

Ce qui peut s’avérer crucial dans ce match, ce sont les nerfs, en particulier pour Jung. C’est incontestablement une opportunité énorme pour les Taïwanais d’atteindre une finale au niveau de la tournée, qui ne reviendra peut-être pas. Mais s’il ne peut pas contrôler ses nerfs, cela pourrait lui échapper. Seppi, qui possède une vaste expérience sur laquelle s’appuyer et un solide jeu polyvalent, devrait avoir l’avantage dans ce département et cela pourrait bien faire la différence.

Prédiction: Seppi en 3

Miomir Kecmanovic contre Kyle Edmund

Tête à tête: première rencontre

Miomir Kecmanovic est à la recherche de son premier titre ATP à l’âge de 20 ans, mais a montré une fois de plus qu’il a un brillant avenir dans le sport, ce qui augure bien pour l’establishment serbe, qui devra un jour faire face à la tâche peu enviable d’essayer de remplir le trou laissé par la retraite de Novak Djokovic. Kyle Edmund, quant à lui, a eu une bonne carrière à part entière, mais il n’a jusqu’à présent qu’un seul titre et sa forme a mal tourné au cours des 12 derniers mois, en partie à cause d’une blessure.

Les deux hommes ont dû survivre à des batailles en trois sets en quart de finale. Kecmanovic est venu d’un set down pour battre le talentueux Français Ugo Humbert, qui a atteint l’année dernière le quatrième tour à Wimbledon. La clé de sa victoire a été son tennis clinique face aux points de rupture et en essayant de convertir le sien. Cela a vu Humbert casser une seule fois, malgré avoir forcé cinq points de rupture, tandis que Kecmanovic a réussi à convertir trois des cinq qu’il a créés.

Edmund s’est lui aussi retrouvé face au Sud-Coréen Kwon Soon-woo. Récemment, Edmund a eu du mal à revenir par derrière dans les matchs et il mérite donc beaucoup de mérite pour avoir inversé le match. Les deux hommes ayant bien servi jusqu’à présent à l’Open de New York, ce match pourrait bien être décidé par qui a le meilleur jour de retour. Cela semblerait favoriser Kecmanovic, le retour de service d’Edmund étant toujours une véritable faiblesse dans son jeu. Attendez-vous à ce que Kecmanovic garde Edmund en mouvement et limite ses opportunités de déployer son gros coup droit. Faites-le et il devrait pouvoir atteindre la finale.

Prédiction: Kecmanovic en 3

