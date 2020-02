ATP New York Open Predictions quart de finale, y compris Reilly Opelka vs Jason Jung

Nous sommes dans la fin des affaires de l’ATP New York Open, et le favori d’avant-tournoi, Milos Raonic, est déjà sorti avant la phase de quart de finale. Cependant, il nous reste encore le champion en titre Reilly Opelka et une foule de jeunes talents.

Retrouvez ci-dessous nos aperçus et prévisions pour les quatre quarts de finale en simple.

ATP New York Open Predictions quart de finale

Miomir Kecmanovic contre Ugo Humbert

Record face à face: Kecmanovic 2-0 Humbert

C’est un match à espérer. Ces deux hommes sont des espoirs NextGen qui semblent prêts pour de bonnes saisons. Humbert a déjà remporté son premier titre à Auckland il y a quelques semaines et Kecmanovic ne devrait pas attendre trop longtemps sa percée.

Le Français est la tête de série n ° 4 ici, donc n’a qu’un seul match à son actif. Cela n’a duré que treize matchs alors qu’il a dominé Marcos Giron presque au point d’être embarrassé. Humbert a remporté 88% des points derrière son premier service, et un incroyable 90% sur le deuxième service de Giron.

Kecmanovic a remporté une victoire très impressionnante contre le vétéran Paolo Lorenzi. Le Serbe a dominé derrière son service et a créé un bon nombre de points de rupture. Son jeu se sent évidemment en bonne forme et cela rend très difficile de choisir un vainqueur ici.

Kecmanovic a dominé leurs rencontres précédentes, dont la dernière est un match sur terrain dur très pertinent à Atlanta la saison dernière. Cependant, Humbert semble s’être considérablement amélioré au cours de sa forme actuelle. Humbert est également beaucoup plus expérimenté à l’intérieur, réalisant un pourcentage de gain de 7% plus élevé dans ces conditions. Le Français pourrait devancer ce concours, mais ce n’est pas une sélection confiante.

Prédiction: Humbert en 3

Intégrer à partir de .

Kyle Edmund contre Kwon Soon-Woo

Record en tête-à-tête: première réunion

Ces deux joueurs ont exceptionnellement bien réussi à sauver des points de rupture lors de leurs matchs de deuxième tour. Edmund a sauvé sept de huit contre Dominik Koepfer dans une victoire en deux sets. Kwon a fait un meilleur et a sauvé les sept affrontements contre Milos Raonic. Ce genre de surperformance sur ces points ne peut cependant pas durer.

Heureusement, Edmund semble trouver un peu de forme très nécessaire lors de cet événement. Il a deux victoires consécutives consécutives et semble jouer un tennis plus agressif. C’était le type de tennis que le Britannique jouait en 2018 quand il était si proche d’une finale du Grand Chelem et d’une qualification pour les finales du Tour.

Kwon a remporté la plus grande victoire de sa carrière à ce jour lors de l’envoi de Raonic au deuxième tour. Jouer si bien sur les points clés devrait donner beaucoup de confiance au Coréen et cette habileté est vraiment la clé pour bien performer ici sur une surface intérieure rapide.

Il serait assez typique du tennis qu’un gros résultat pour un joueur soit rapidement suivi d’une défaite décevante. Edmund est très capable et Kwon a besoin de se concentrer très fort pour ne pas laisser échapper un glissement. Cependant, l’expérience du Britannique pourrait bien l’aider à se presser tout au long du match.

Prédiction: Edmund en 3

Intégrer à partir de .

Jordan Thompson contre Andreas Seppi

Le vétéran italien était très bon au retour contre Steve Johnson au deuxième tour. Seppi a remporté 46% des points de retour et, avec cet avantage, a réussi à briser le service américain cinq fois en deux sets.

Le match tardif était généralement très lourd, mais Thompson a réussi une pause dans le troisième. L’arrivée tardive peut cependant prendre un peu d’avance sur son jeu pour ce quart de finale.

Ce match pourrait facilement tenir la distance, les deux bris d’égalité et un troisième set semblant éminemment possibles. Seppi a été vraiment bon dans ces endroits difficiles cette semaine et il devrait juste devancer celui-ci s’il peut reproduire ces efforts.

Prédiction: Seppi en 3

Intégrer à partir de .

Reilly Opelka contre Jason Jung

Record en tête-à-tête: première réunion

Le champion en titre aura été ravi de remporter sa première victoire de la saison sur Yoshihito Nishioka lors du tour précédent. Le grand Américain a tiré 20 as contre le zéro de son adversaire. Nishioka a réussi à créer cinq opportunités de points d’arrêt, dont trois dans le match d’ouverture, mais n’a réussi à en saisir aucune.

Jung semblait moins que sûr au service quand il a été brisé par Cameron Norrie lors de son premier match de service. Remarquablement, ce serait la seule fois que les Taïwanais feraient face à un point d’arrêt dans le match. Le pourcentage de victoires de 79% de Jung derrière sa première livraison a été la clé pour remporter le match assez confortablement. Si le monde # 128 peut soutenir cette portion, les bris d’égalité semblent inévitables.

Jung a bien joué dans sa course et n’a pas encore perdu un set dans ses quatre matches du tournoi. Bien sûr, Opelka a maintenant remporté six de ses six victoires à l’Open de New York, donc la confiance débordera dans ce match. Opelka doit être privilégié pour s’imposer ici après avoir prouvé que sa forme est revenue contre un bon adversaire. Jung aura son mot à dire, mais attendez-vous à ce que la défense du titre américain continue en demi-finale.

Prédiction: Opelka en 2

Photo principale de ..

En désaccord avec nos pronostics ATP New York Open en quart de finale? Comme toujours, n’hésitez pas à laisser vos réflexions dans les commentaires.