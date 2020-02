ATP New York – TIRAGE: les gros serveurs John Isner, Milos Raonic et Reilly Opelka cherchent le titre

Après quatre décennies, l’Open de Memphis a disparu du calendrier ATP en 2017, luttant pour trouver les sponsors et devant vendre la licence. L’événement s’est déplacé à Long Island, New York, trouvant la nouvelle maison au Nassau Veterans Memorial Coliseum sur des courts durs intérieurs noirs, une caractéristique qui en fait un arrêt unique parmi les tournois ATP.

Kevin Anderson a été le premier champion en 2018 après avoir battu Sam Querrey en finale, succédé par la star locale Reilly Opelka qui a remporté des victoires palpitantes contre John Isner et Brayden Schnur en route vers le premier titre ATP en février dernier.

La troisième édition aura lieu la semaine prochaine, avec John Isner, Milos Raonic et Reilly Opelka comme principaux prétendants à soulever le trophée dimanche prochain. Kei Nishikori, Sam Querrey et Nick Kyrgios ont dû se retirer mais le tirage au sort est toujours très solide, avec d’excellents matchs dès le premier tour.

Cherchant le premier titre à New York, John Isner affrontera un adversaire de deuxième tour délicat, Ivo Karlovic ou Jordan Thompson, qui peuvent tous deux bien servir et le maintenir sous pression. Le quart de finaliste de l’Open d’Australie Tennys Sandgren, Steve Johnson, Damir Dzumhur et Andreas Seppi sont également dans le quart supérieur, espérant renverser la tête de série et atteindre les demi-finales.

Le champion en titre et la troisième tête de série Reilly Opelka joue contre Yoshihito Nishioka ou Henri Laaksonen au deuxième tour tandis que le vainqueur inaugural Kevin Anderson attend pour un match de qualification avant la rencontre au deuxième tour avec Cameron Norrie ou Brian Shi, dans ce qui sera un tennis universitaire bataille.

Ugo Humbert mène le troisième quart, face à Jack Sock, Marcos Giron, Tommy Paul et Miomir Kecmanovic dans la quête de la demi-finale, à la recherche du deuxième titre ATP de la saison après Auckland. Milos Raonic est la deuxième tête de série, ouvrant la campagne contre Soonwoo Kwon (a eu une course profonde à Pune) avant le quart de finale contre Kyle Edmund, Yasutaka Uchiyama, le finaliste de l’année dernière Brayden Schnur ou Dominik Koepfer pour la place en demi-finale.