ATP Pune Day 1 Predictions Including Yuichi Sugita vs Thomas Fabbiano

Qui gagnera le premier jour de l’événement ATP 250 à Pune, en Inde? Le tennis est prêt à passer de l’Open d’Australie, alors allons-y.

ATP Pune Day 1 Predictions

Salvatore Caruso vs Ramkumar Ramanathan

Face à face: 2-0 Caruso

Les deux rencontres entre les deux ont eu lieu avant 2018, et récemment Ramanathan a montré une certaine promesse. Il n’a pas toujours joué de son mieux sur un terrain dur, mais a connu un début décent en 2020 et a atteint la demi-finale du Pune Challenger 2019. Caruso a connu des difficultés récemment et le confort supplémentaire d’un tournoi à domicile aidera Ramanathan à gagner.

Prédiction: Ramanathan en 3

Cedrik-Marcel Stebe contre Ivo Karlovic

Face à face: première rencontre

“Dr. Ivo: va toujours fort à 40 et a fait la finale au challenger de Houston il y a quelques mois à peine. Ces derniers temps, Stebe a joué un bon tennis, mais il a toujours été le meilleur sur terre battue. Le service de Karlovic sera un match serré qu’il remportera dans un troisième set serré.

Prédiction: Karlovic en 3

Sumit Nagal vs Viktor Troicki

Face à face: première rencontre

Ces deux joueurs ont eu des fins très différentes en 2019, Nagal remportant un nombre décent de matchs et prenant un set off Roger Federer à l’US Open. Troicki a eu du mal à terminer l’année et il semblait que sa carrière touchait à sa fin. Cependant, il a très bien joué sur le chemin du titre de Serbie en Coupe ATP, et même s’il n’a joué que des doubles, cela semblait bon pour sa confiance. Il s’est qualifié pour ce tournoi en perdant seulement 11 matchs en 2 matchs. Nagal n’est pas un adversaire facile et espère impressionner dans son pays d’origine. Troicki cherchera à gagner plus de points au début de cette année et son expérience l’aidera à gagner.

Prédiction: Troicki en 2

Yuichi Sugita contre Thomas Fabbiano

Face à face: 1-0 Sugita

Si la forme est indicative de cette correspondance, elle ne sera pas proche. Fabbiano a eu beaucoup de mal depuis l’US Open, remportant seulement deux des douze matches joués. Sugita a été l’inverse, remportant cette année un match à l’Open d’Australie pour la première fois. Il a également atteint la finale dans les deux derniers challengers qu’il a affrontés, tous deux sur terrain dur. Sugita a un bon jeu et pourrait passer la majeure partie de 2020 dans le top 100, en commençant par un bon résultat à Pune.

Prédiction: Sugita en 2

