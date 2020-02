ATP Pune Day 2 Predictions Inclining Peter Gojowczyk vs James Duckworth

Le tennis commence à s’intensifier le deuxième jour de jeu à l’ATP Tata Open Maharashtra à Pune, en Inde. Une journée de jeu est prévue sur les trois principaux terrains du tournoi. Deux des têtes de série du tirage au sort sont en action aujourd’hui dans ce qui sera le début d’un tirage très ouvert. Cinq des matchs sont prévisualisés, trois d’entre eux étant des affrontements uniques pour la première fois entre les deux adversaires.

ATP Pune Day 2 Predictions

Arjun Kadhe vs Jiri Vesely

Face à face: première rencontre

Kadhe a reçu une wild card dans le tournoi en tant que joueur indien, bien que son classement se situe en dehors du top 600. Il a connu des difficultés la saison dernière, et cela fait une année complète qu’il a passé le deuxième tour lors d’un tournoi de niveau Challenger ou plus. . Vesely est un vétéran de la tournée et bien qu’il ait été principalement limité aux challengers en raison de son classement, il a tenu bon et a produit de bons résultats en 2019 sur le circuit. Vesely devrait gagner confortablement pour atteindre le deuxième tour.

Prédiction: Vesely en 2

Prajnesh Gunneswaran vs Yannick Maden

Face à face: 1-0 Maden

Ce match sera certainement serré, les deux joueurs étant séparés par seulement deux places dans le classement. Maden a remporté son seul affrontement, mais c’était en 2016. Gunneswaran a connu une séquence encourageante, remportant son match du premier tour lors des sept derniers tournois auxquels il a participé, y compris les qualifications. Les deux joueurs indiens ont perdu hier, donc la foule sera derrière lui pour le vouloir à la victoire.

Prédiction: Gunneswaran en 2

Paolo Lorenzi vs Egor Gerasimov

Face à face: première rencontre

À 38 ans, Lorenzi est l’un des joueurs les plus âgés encore en tournée. Malheureusement, cet âge a montré sa mauvaise forme au cours des derniers mois. Gerasimov a réalisé de solides résultats et il a pu passer la plupart de son temps au niveau de la tournée ATP. Gerasimov est de loin le plus à l’aise sur les terrains durs, tandis que Lorenzi joue de son mieux sur terre battue, et ce sera le principal décideur de ce match.

Prédiction: Gerasimov en 2

Ilya Ivashka contre Evgeny Donskoy

Face à face: 2-1 Donskoy

Cela devrait être le match du jour d’un point de vue compétitif. Les deux joueurs excellent sur les terrains durs et ont montré de solides résultats sur le circuit challenger fin 2019. Ivashka entrera en confiance après s’être qualifié pour l’Open d’Australie avec un tirage difficile et amener Kevin Anderson à un cinquième set tie-break. Donskoy a un gros service et jeu, mais le manque de cohérence l’a blessé au fil des ans. Ivashka est plus jeune et plus prometteur et remportera un match serré.

Prédiction: Ivashka en 3

Peter Gojowczyk contre James Duckworth

Face à face: première rencontre

Bien que Duckworth soit le joueur tête de série, les classements des deux joueurs ne sont pas significativement différents, à # 94 et # 120. Duckworth est un peu plus à l’aise sur le terrain, mais aucun des joueurs ne privilégie de manière significative une surface particulière. L’Australien est un joueur talentueux qui a été en mauvaise forme récemment, mais il a remporté le Challenger à Pune il y a quelques mois à peine. Duckworth sera heureux de revenir et cherchera à capturer un autre titre ici.

Prédiction: Duckworth en 3

