ATP Pune Day 3 Predictions Incluant Yuichi Sugita vs Viktor Troicki

Le jeu continue mercredi lors de l’événement ATP 250 à Pune, en Inde. Nous verrons le dernier match du premier tour et quatre matchs du deuxième tour. Nous sommes également ici à LWOT pour les prévoir tous pour vous. Qui passera à l’Open du Maharashtra? Regardons les matchs.

ATP Pune Day 3 Predictions

Cedrik-Marcel Stebe contre Ricardas Berankis

Il s’agit de la première rencontre entre les deux, et elle devrait être plutôt bonne. Stebe essaie toujours de remonter son classement après avoir raté la majeure partie de l’année dernière avec une blessure, mais je pense qu’il est le meilleur joueur, en particulier sur un terrain dur. Je vais prendre l’Allemand par les cheveux.

Prédiction: Stebe en 3

Intégrer à partir de .

Salvatore Caruso vs Jiri Vesely

Caruso, bien sûr, s’est d’abord fait un nom au moins au cours de l’Open de France de l’année. Il a également atteint les demi-finales à Umag et a franchi le Top 100. Il est cependant bien meilleur sur terre battue que sur les terrains durs, ce qui n’augure rien de bon contre le prometteur Vesely.

Prédiction: Vesely en 2

Intégrer à partir de .

Sasikumar Mukund vs Taro Daniel

Ce dernier match de premier tour met en vedette un joker indien qui espère profiter d’une grande opportunité. Daniel est battable, mais le Japonais est également en bonne forme, remportant une victoire au Burnie Challenger. Je ne vois pas que cela se passe bien pour le public.

Prédiction: Daniel en 2

Intégrer à partir de .

Ilya Ivashka contre Stefano Travaglia

Le classement d’Ivashka est sorti du Top 100 l’année dernière car il ne pouvait pas tout à fait reproduire sa saison 2018. Travaglia est le meilleur joueur de la paire en ce moment, mais l’Italien est beaucoup plus à l’aise sur terre battue. Lors de leur seule rencontre, Ivashka a gagné en deux sets consécutifs lors des éliminatoires de la Coupe Rogers en 2018. Je pense que le Biélorusse réussit sur les courts les plus rapides.

Prédiction: Ivashka en 2

Intégrer à partir de .

Yuichi Sugita contre Viktor Troicki

Ne regardez pas maintenant, mais plusieurs hommes japonais cherchent à devenir des joueurs toujours solides. Yoshihito Nishioka est l’un d’entre eux, tout comme Yuichi Sugita. Il joue simplement au tennis solide et, bien qu’il ne soit pas le plus puissant des joueurs de ligne de base, frappe la balle de manière cohérente et propre, et peut battre la plupart des joueurs inférieurs de cette façon. Il vient de passer par Thomas Fabbiano et ne devrait pas avoir de mal à faire de même avec Troicki, qui a perdu un set contre Sumit Nagal lors de son match d’ouverture.

Prédiction: Sugita en 2

Photo principale:

Intégrer à partir de .