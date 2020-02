ATP Pune, demi-finales, y compris James Duckworth vs Egor Gerasimov

La demi-finale de l’événement ATP à Pune pourrait être dépourvue de toute puissance star, mais elle promet un grand divertissement et nous sommes assurés d’être un finaliste pour la première fois.

Qui ira en finale? Regardons les matchs.

ATP Pune Demifinal Predictions

Jiri Vesely contre Ricardas Berankis

Tête à tête: Première rencontre

Jiri Vesely a obtenu son meilleur résultat depuis Antalya 2018 après avoir battu Ilya Ivashka de Biélorussie dans un quart de finale tendu et en dents de scie. Le gaucher tchèque a été une épave nerveuse pendant une grande partie de l’après-midi vendredi avant de gagner 2-6 6-1 7-6. Il a admis par la suite que l’opportunité de gagner suffisamment de points de classement pour lui garantir un classement automatique des entrées pour l’Open de France ne lui donnait pas le luxe de jouer au tennis contrôlé depuis l’arrière du terrain. Vesely a survécu à une panne complète de son coup droit, puis a vu quatre balles de match voler par lui-même et a étouffé deux de ses adversaires avant de sceller la victoire qui le replace maintenant dans le top 100 mondial.

Ce n’est pas seulement Vesely qui a réalisé un grand exploit d’échappologie après un set en quart de finale. Mais Ricardas Berankis, le n ° 1 lituanien, a résisté aux mâchoires de la défaite contre Yuichi Sugita. Le deuxième tête de série a été suivi par un set et une pause avant de trouver un moyen de sortir des poches des Japonais, pour gagner 4-6 7-6 6-2.

Vesely avait un objectif en tête cette semaine, et c’était de rentrer dans le Top 100. Compte tenu de la façon dont il a investi son énergie à la fois physiquement et émotionnellement dans un combat de deux heures et demie, il est susceptible de ne pas réussir ici. contre un adversaire qui a joué au tennis inspiré cette semaine.

Prédiction: Berankis en 3

James Duckworth contre Egor Gerasimov

Tête à tête: Duckworth 1-0 Gerasimov

James Duckworth a mis fin au parcours de conte de fées du compagnon italien Roberto Marcora en quarts de finale en deux sets. L’Australien espère remporter son deuxième titre à Pune en autant de mois après avoir décroché le titre Challenger dans la même ville en novembre dernier. Il n’a jamais remporté de titre de tour auparavant, mais il semble avoir trouvé un second souffle dans sa carrière.

Après être sorti du Top 1000 après une succession de blessures au coude et une opération au pied qui l’a vu passer toute la saison 2017 en convalescence sur la table de traitement, il a connu un succès décent sur le circuit Challenger depuis son retour. Mais peut-il sceller une semaine parfaite en atteignant sa première finale senior ATP?

Egor Gerasimov sera certainement l’obstacle le plus difficile que l’Australien devra surmonter cette semaine. Le Biélorusse continue de s’appuyer sur sa saison décisive en 2019 lorsqu’il a remporté une victoire mémorable sur Matteo Berrettini à Saint-Pétersbourg en route vers les demi-finales. Il a également atteint un classement de fin d’année dans le Top 100 pour la première fois en dix ans de carrière.

Beaucoup sera en jeu dans celui-ci, y compris l’opportunité de se disputer un premier titre ATP, et ce concours se résumera probablement à quelques points proches. Attendez-vous à ce que cela tienne la distance, et à en juger par la façon dont le Biélorusse a rebondi après avoir perdu des positions au cours de la semaine, il devrait avoir le courage de voir celui-ci sortir.

Prédiction: Gerasimov en 3

