ATP Pune: pronostics en quarts de finale incluant Kwon Soon-woo contre Egor Gerasimov

L’action en quart de finale de l’événement ATP à Pune mettra probablement en vedette l’une des formations de huit joueurs les plus faibles de son genre. Ricardas Berankis, le numéro 73 mondial, est la tête de série la plus élevée du tirage au sort.

Qui gagnera sa place en demi-finale?

ATP Pune – Quarts de finale

Jiri Vesely contre Ilya Ivashka

Tête à tête: Vesely 1-0 Ivashka

Ni Jiri Vesely ni Ilya Ivashka n’auraient envisagé d’atteindre la demi-finale d’un événement de niveau tournée au début de l’année. Mais dans l’état actuel des choses, cet endroit est à gagner lorsque ces deux joueurs se rencontrent dans un événement ATP pour la première fois – une autre indication du champ faible à Pune cette semaine.

Vesely a déjà été élu ATP Star of Tomorrow peu de temps avant de faire irruption sur la scène à Auckland en 2015, où il a remporté son premier titre ATP en tant que qualificatif. Mais ces jours semblent être un souvenir lointain. Le Tchèque a figuré principalement sur le Challenger Tour au cours des dernières années. Il a attrapé le bug d’incohérence et n’a pas réussi à faire des empreintes sur la tournée principale. Des blessures ont également entravé ses progrès. Cependant, Vesely n’a pas craint les bouleversements occasionnels. Il a assommé Novak Djokovic à Monte-Carlo en 2016 et l’an dernier à Wimbledon, il a battu Alexander Zverev en quatre sets en route vers le troisième tour.

Jusqu’à présent cette semaine, le gaucher tchèque a réalisé des victoires cliniques en deux sets contre Arjun Kadhe et Salvature Caruso, battant un total de 27 as. Ilvya Ivashka est un danger permanent sur ces terrains, mais après avoir perdu contre Vesely il y a quelques mois seulement à l’Eckental Challenger, cela n’augure rien de bon pour le Biélorusse.

Prédiction: Vesely en 3

Ricardas Berankis contre Yuichi Sugita

Tête à tête: Première rencontre

Après la défaite choc de Benoit Paire contre Roberto Marcora, Ricardas Berankis est désormais la tête de série la plus élevée du tableau. Bien qu’il soit le meilleur joueur lituanien de tous les temps, Berankis n’a jamais remporté de titre ATP, perdant lors de sa seule apparition en finale de la Coupe du Kremlin en 2017. Yuichi Sugita regorge de confiance après avoir disputé deux finales lors de ses deux derniers événements Challenger dans lesquels il a joué, et a récemment remporté un match nul à l’Open d’Australie pour la première fois. Berankis pourrait être le joueur le mieux classé dans celui-ci, mais attendez-vous à ce que la forme récente du Japon incline ce match en sa faveur.

Prédiction: Sugita en 3

Roberto Marcora contre James Duckworth

Tête à tête: Première rencontre

Il est difficile de comprendre comment Roberto Marcora, 30 ans, n’a disputé qu’un seul match principal au Tour avant cette semaine, en particulier après avoir envoyé la tête de série Benoit Paire avec une gêne embarrassante. Marcora n’est peut-être pas aussi ingénieux que son compatriote Fabio Fognini ni aussi dynamique que Matteo Berretini, mais il possède de gros coups de fond et il peut frapper une balle plate sur l’une ou l’autre des ailes. L’Italien est en pleine forme, y compris les qualifications, mais James Duckworth aussi.

L’Australien a remporté le titre Challenger dans cette ville à la fin de l’année dernière et a creusé une impressionnante victoire de retour contre Taro Daniel jeudi. Mais Duckworth ne peut pas se permettre de donner à Marcora une lueur d’espoir dans celui-ci. S’il le fait, le qualificatif commencera vraiment à croire en sa capacité à remporter une autre victoire majeure.

Prédiction: Marcora en 3

Kwon Soon-woo contre Egor Gerasimov

Tête à tête: Première rencontre

Kwon Soon-woo a profité de son mouvement pour vaincre le numéro un indien Prajnesh Gunneswaran en ligne droite. Le Sud-Coréen a fait preuve d’une grande verve offensive et a constamment pris des positions agressives devant les tribunaux, frappant 22 vainqueurs au total. C’est quelque chose que le joueur de 22 ans devrait répliquer contre la huitième tête de série, Egor Gerasimov. Cependant, l’homme de Minsk représente une amélioration significative de la qualité.

Prédiction: Gerasimov en 2

