ATP Pune – TIRAGE: Benoit Paire mène le peloton en tant que seul joueur parmi les 60 premiers

Après 22 ans à Chennai (Roberto Bautista Agut était le dernier champion en 2017), le seul événement ATP en Inde s’est déplacé à Pune, avec la troisième édition du Tata Open Maharashtra en cours cette semaine. Perdant la place dans la première semaine du calendrier grâce à la Coupe ATP, Pune partage désormais la semaine post-Open d’Australie avec Cordoue et Montpellier, avec un seul joueur parmi les 60 premiers du tableau principal!

Gilles Simon et Kevin Anderson sont les deux premiers champions à Pune, mais aucun d’entre eux ne jouera à nouveau en Inde, avec Benoit Paire comme tête de série devant ce qui ressemble plus à un champ Challenger, offrant à de nombreux joueurs la possibilité de courir après le premier ATP. titre si Paire ne remporte pas quatre matchs.

Paire tentera la première finale de cette épreuve après quatre défaites en demi-finale, face à un qualifié au deuxième tour avant l’affrontement en quart de finale contre Taro Daniel, Sasikumar Mukund, James Duckworth ou Peter Gojowczyk, ressemblant au favori pour s’emparer du dernier à quatre endroits de là.

Au deuxième trimestre, le jeune coréen Soonwoo Kwon mène le peloton pour la première fois, affrontant Prajnesh Gunneswaran ou Yannick Maden au deuxième tour, le vainqueur devant face à Antoine Hoang, Egor Gerasimov ou Paolo Lorenzi dans la quête des demi-finales .

Le troisième trimestre est une autre partie grande ouverte du tirage au sort, mené par deux Italiens Salvatore Caruso et Stefano Travaglia. Les stars locales Ramkumar Ramanathan et Arjun Kadhe tenteront de se faire un nom, avec Jiri Vesely, Ilya Ivashka et Evgeny Donskoy.

Dans le quart inférieur, Yuichi Sugita et Ricardas Berankis sont des têtes de série inattendues, Thomas Fabbiano, Sumit Nagal, Ivo Karlovic et Cedrik-Marcel Stebe essayant tous d’atteindre les demi-finales et de rester sur le parcours du titre.