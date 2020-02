Pablo Andújar et Fernando Verdasco ils ont été cités aujourd’hui dans l’ATP Rio de Janeiro. Et parmi eux, il y avait un net dominateur. C’était la Cuenca qui était beaucoup plus à l’aise du bas de la piste. du début à la fin, jusqu’à être bien supérieur à tous les paramètres et statistiques. Mieux avec le premier et le deuxième service, et remportant jusqu’à 57% des points pour le reste, le match n’a pas eu de troisième set, résultat de la nette domination d’Andújar (6-3 6-3).

