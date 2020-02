ATP Rio de Janeiro. Ruud et Pella subissent deux mésaventures

Journée vibrante vécue dans le ATP 500 Rio de Janeiro Open 2020 avec deux surprises qui se démarquent avant tout. Éliminations de Guido Pella (avant Thiago Monteiro 5-7 6-4 7-6) et Casper Ruud (contre Gianluca Mager 7-6 7-5). L’Argentine et le Norvégien sont partis comme candidats au titre mais ont accusé l’usure des dernières semaines. Oui, ils ont répondu aux prévisions Dusan Lajovic et Borna Coric, tandis que Leonardo Mayer et Pablo Cuevas succombé à Lorenzo Sonego et Attila Balazsrespectivement.

