ATP Rio Open Day 1 Predictions Y compris Pablo Andujar vs Fernando Verdasco

Le premier tournoi ATP 500 de terre battue de l’année, l’Open de Rio, débute cette semaine, avec un certain nombre de matchs passionnants au programme le premier jour au Brésil. Mais qui réservera sa place au second tour?

Rio Open Day One Predictions

Pablo Andujar vs Fernando Verdasco

Tête à tête: Verdasco 3-2 Andujar

Coup d’envoi sur le Quadra Guga Kuerten, est une rencontre entièrement espagnole entre deux joueurs qui sont généralement à la maison sur terre battue. Fernando Verdasco n’est peut-être plus au sommet de ses pouvoirs, mais son jour, il a encore le jeu pour déranger n’importe quel adversaire sur le circuit. Verdasco a connu une longue et fructueuse carrière, marquée par une apparition en demi-finale à l’Open d’Australie en 2009 et des matchs en quart de finale à Wimbledon et à l’US Open.

Il est peut-être surprenant que son grand chelem le moins réussi soit à Roland Garros. L’Espagnol possède un coup droit mortel et un gros service, mais ce dernier l’a trop souvent laissé tomber au moment le plus important. Pablo Andujar, quant à lui, a remporté quatre titres du circuit ATP au cours de sa carrière, tous sur des terrains en terre battue, plus récemment le Grand Prix Hassan II en 2018. Mais il n’a pas eu de chance avec des blessures et a subi trois chirurgies du coude en 2016 et 2017.

Cependant, il a rebondi pour atteindre les 16 derniers à l’US Open la saison dernière et avec sa plus grande affinité pour le tennis sur terre battue, pourrait représenter une menace pour Verdasco. Il y a certainement peu à voir dans ce match, leur sixième rencontre en tête-à-tête que Verdasco mène actuellement trois victoires à deux. Et Verdasco prendra sûrement confiance d’avoir battu Andujar à Doha plus tôt cette saison. Attendez-vous à un concours plus serré à Rio, mais finalement au même résultat.

Prédiction: Verdasco en 3

Intégrer à partir de .

Albert Ramos Vinolas contre Carlos Alcaraz Garfia

Tête à tête: première rencontre

Le dernier match de la journée sur Quadra Guga Kuerten sera une bataille entre la jeunesse et l’expérience alors que le militant expérimenté Albert Ramos Vinolas affronte le passionnant espoir Carlos Alcaraz Garfia. Ramos Vinolas a remporté deux titres dans sa carrière, tous deux sur terre battue, et a également atteint la finale au Monte Carlo Masters en 2017. Il n’est pas l’un des plus grands frappeurs du circuit, bien qu’il possède un coup droit dangereux, mais il fait quelques erreurs de la ligne de base et couvre bien le terrain.

Il posera certainement un test sévère pour son compatriote adolescent Alcaraz Garfia. Le jeune de 16 ans a reçu beaucoup d’attention ces derniers mois grâce à ses exploits impressionnants sur le Challenger Tour. La saison dernière, il a reçu un joker pour les qualifications à l’Open de Barcelone, mais a perdu au premier tour face au finaliste de l’Open d’Argentine, Pedro Sousa, la semaine dernière. Néanmoins, il semble avoir un brillant avenir dans le sport, bien qu’il n’y ait actuellement pas de pénurie de jeunes talents dans le sport masculin.

Mais il est difficile de voir un chemin vers la victoire pour l’adolescent à l’Open de Rio. Ramos Vinolas est un adversaire rusé et voudra être certain d’éviter l’humiliation potentielle de perdre contre un joueur de la moitié de son âge et classé en dehors du top 400 mondial. Alcaraz Garfia, quant à lui, devra essayer de lutter non seulement avec la qualité de Ramos Vinolas, mais aussi les nerfs de jouer sur le plus gros match de sa carrière naissante. Attendez-vous à ce que l’homme plus âgé se montre trop fort.

Prédiction: Ramos-Vinolas en 2

Intégrer à partir de .

Roberto Carballes Baena contre Federico Delbonis

Tête à tête: Delbonis 2-0 Carballes Baena

Cela promet d’être un match serré, cette paire n’étant séparée que par sept places au classement mondial. Federico Delbonis est plus facilement reconnaissable à sa motion de service plutôt unique. Unique, mais assez efficace. L’Argentin a remporté deux titres ATP Tour, tous deux sur terre battue, et a battu Andy Murray à Indian Wells en 2016. Roberto Carballes Baena est également le plus à l’aise sur terre battue, remportant son premier et jusqu’à présent seul titre à Quito il y a deux ans.

Mais il a du mal à s’imposer comme un habitué des tournées depuis et il a perdu ses deux rencontres précédentes avec Delbonis, à Sao Paolo en 2018 et à Cordoue la saison dernière. Cependant, il a pris l’Argentin la distance à Cordoue. Néanmoins, il est certainement l’opprimé ici, Delbonis possédant beaucoup plus de pouvoir, en particulier sur le coup droit. L’incohérence peut être un problème pour Delbonis, mais à condition qu’il puisse maîtriser cela, il devrait avancer un gagnant en trois sets.

Prédiction: Delbonis en 3

Intégrer à partir de .

Christian Garin vs Andrej Martin

Tête à tête: Garin 2-1 Martin

Christian Garin a été l’un des meilleurs joueurs du circuit ATP au cours de l’année écoulée, le Chilien ayant remporté trois titres ATP à Houston, Munich et Cordoue au cours des 12 derniers mois. Cette impressionnante forme lui a permis de se hisser au sommet du classement mondial n ° 25 et il sera certainement à surveiller pendant la saison européenne sur terre battue, y compris à Roland Garros. Mais il devra peut-être faire de son mieux quand il affrontera le Slovaque Andrej Martin.

Martin joue la majorité de son tennis au niveau Challenger. Mais il a atteint la finale de l’Open de Croatie à Umag il y a quatre ans et les demi-finales à Cordoue il y a quinze jours, où il n’a affronté nul autre que Garin, prenant le premier set du Chilien avant de succomber à un 6-2 2-6 2 -6 défaite. Il a également battu Garin auparavant, lors d’un Challenger à Rome en 2016. Mais si Garin est à son meilleur, attendez-vous à ce qu’il réserve sa place au deuxième tour de l’Open de Rio sans rencontrer trop de difficultés.

Prédiction: Garin en 2

Photo principale:

Intégrer à partir de .