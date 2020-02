ATP Rio Open Day 2 Predictions Inclining Casper Ruud vs Gianluca Mager

Le drame n’a pas manqué le premier jour de l’Open de Rio, avec deux affrontements de marathon pour clore la journée. Tout d’abord, Thiago Seyboth Wild a vaincu Alejandro Davidovich Fokina dans une affaire de mauvaise humeur, avant que Carlos Alcaraz Garfia, âgé de 16 ans, ne bat la septième tête de série Albert Ramos Vinolas dans un troisième set tie-break pour remporter ses débuts en tournée. Comme toujours, nous ici à LWOT offrons nos prédictions à tous les niveaux, y compris pour le premier affrontement de Dominic Thiem avec Felipe Meligeni Rodrigues Alves. Mais qui réservera sa place au deuxième tour le deuxième jour?

Rio Open Predictions de la deuxième journée

Casper Ruud vs Gianluca Mager

Tête à tête: première rencontre

Casper Ruud arrive à l’Open de Rio un homme en forme après sa course au titre à Buenos Aires la semaine dernière. Le Norvégien est clairement le plus à l’aise sur terre battue et a connu du succès lors du Golden Swing tout au long de sa carrière, à Rio de Janeiro, où il a fait deux fois les demi-finales, ce qui s’avère un terrain de chasse particulièrement heureux. Mais il devra peut-être être à son meilleur contre l’Italien Gianluca Mager, qui a pris d’assaut les qualifications sans perdre un set.

Mager a très peu d’expérience du tennis au plus haut niveau, n’ayant joué que cinq matchs de l’ATP Tour jusqu’à présent dans sa carrière. Ruud, bien qu’il ait quatre ans de moins que Mager, en a joué 90. De toute évidence, c’est Ruud qui sera le favori dans ce choc. Mais Mager a prouvé qu’il était un coureur d’argile utile et avec Ruud ayant peu de temps de réponse après sa victoire à Buenos Aires, l’Italien ne devrait pas être sous-estimé. Néanmoins, dans une bataille de base, Ruud devrait avoir juste assez pour passer dans des conditions qu’il apprécie clairement.

Prédiction: Ruud en 3

Attila Balazs vs Pablo Cuevas

Tête à tête: Balazs 1-0 Cuevas

Après un terrible début de saison sur les courts durs en Australie, Pablo Cuevas a retrouvé une forme dont il avait grand besoin dans son Amérique du Sud natale, de retour sur son terrain préféré. Il a enregistré des matchs consécutifs en quart de finale à Cordoue et à Buenos Aires, sans honte attaché à ses défaites étroites aux mains de Cristian Garin et Diego Schwartzman. Attila Balazs, quant à lui, a assuré sa place dans le tableau principal de l’Open de Rio en tant que perdant chanceux, malgré le fait qu’il soit sur le côté récepteur d’un marteau 0-6 2-6 de Mager lors de la dernière ronde de qualification. Mais il n’y avait pas grand-chose dans ce match pour suggérer qu’il serait en mesure de profiter de sa bonne fortune contre l’Uruguayen accompli.

Prédiction: Cuevas en 2

Leonardo Mayer contre Lorenzo Sonego

Tête à tête: Mayer 1-0 Sonego

Le percutant Leonardo Mayer a eu une excellente carrière, mais le joueur de 32 ans semble avoir perdu son chemin ces derniers temps. Il est tombé en dehors du top 100 mondial et a perdu les quatre matchs de niveau tour qu’il a disputés jusqu’à présent cette saison. Cela dit, il peut se considérer comme malchanceux d’avoir perdu contre Albert Ramos Vinolas à Buenos Aires, où il est tombé à une étroite défaite 6-4 3-6 5-7 au premier tour, et il aura sûrement pris confiance en son performances dans ce match sinon le résultat final. Il a également battu Lorenzo Sonego lors de leur seule rencontre précédente, qui avait eu lieu la saison dernière sur terre battue à Sao Paolo.

Mais Sonego a fait des progrès impressionnants dans l’intervalle, même s’il n’a pas encore remporté de victoire cette saison. Dans la défense de l’Italien, il a dû faire face à des tirages difficiles au premier tour, sa défaite en deux sets contre Attila Balazs à l’Open de Cordoue étant la seule défaite qui se démarque vraiment. Quoi qu’il en soit, les deux hommes manqueront probablement de confiance et ce match ne semble pas être un classique en conséquence. Mais la qualité de Sonego en tant que contre-perforateur devrait lui donner suffisamment pour dépasser l’Argentin, d’autant plus que la foule brésilienne sera certainement de son côté.

Prédiction: Sonego en 3

Jaume Munar vs Salvatore Caruso

Tête à tête: Caruso 2-0 Munar

Après une belle carrière junior, Jaume Munar semblait avoir un bel avenir dans le jeu. Mais après avoir atteint un rang élevé en carrière au 52e rang mondial en mai dernier, l’Espagnol a peiné pour peu de récompenses ces derniers mois et se retrouve sur le point de tomber du top 100 en conséquence. Mais certains signes indiquent qu’il va renverser la vapeur jusqu’à présent en 2020. Son bilan de 2-4 sur le circuit principal est assez respectable, bien que sa défaite de 3-6 3-6 contre Thiago Monteiro lors de son premier match à Buenos Aires sera sûrement ont piqué.

Salvatore Caruso, quant à lui, a connu une saison 2019 éclatante, mais il a eu du mal à prendre de l’élan jusqu’à présent en 2020. Cependant, il a battu Munar lors de leurs deux précédentes rencontres, sur terre battue à Barcelone et à l’Open de France. Cela lui donnera sûrement une réelle confiance avant ce match. Les échanges de base semblent être à l’ordre du jour, mais si Caruso peut bien servir et faire avancer Munar avec des tirs au but, il devrait avoir juste assez pour réclamer sa place au deuxième tour.

Prédiction: Caruso en 3

Joao Domingues vs Pedro Sousa

Tête à tête: Sousa 4-2 Domingues

Pedro Sousa a connu une semaine mémorable à l’Open d’Argentine, atteignant sa première finale au niveau de la tournée. Malheureusement pour le Portugais, bien qu’il ait remporté sa demi-finale par un walkover, il a été dépensé dans cette finale, s’inclinant rapidement face à Ruud. Et l’on soupçonne que ses exploits à Buenos Aires auront peu fait pour ses perspectives à Rio. Joao Domingues, qui s’est battu lors des qualifications, semble bien placé pour capitaliser. Il a, il faut le noter, connu peu de succès contre son compatriote, ses deux victoires venant à la retraite. Mais il a pris Sousa à distance lors de leur dernière rencontre à Poznan la saison dernière et avec ses jambes sûrement plus fraîches, il devrait pouvoir remporter sa première victoire pure et simple sur le joueur de 31 ans.

Prédiction: Domingues en 3

