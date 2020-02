ATP Rio Open Day 2 Predictions Inclining Dominic Thiem vs Felipe Meligeni Rodrigues Alves

Le premier jour de l’ATP Rio Open a certainement été mémorable, avec un tennis passionnant joué tout au long de la journée, y compris un marathon de trois heures de mauvaise humeur entre les jeunes fusils Alejandro Davidovich Fokina et Thiago Seyboth Wild. Le deuxième jour, un certain nombre de noms de stars se joindront à l’action, dont le récent finaliste de l’Open d’Australie. Mais qui réservera sa place au second tour?

Rio Open Predictions de la deuxième journée

Borna Coric contre Juan Ignacio Londero

Tête à tête: première rencontre

Juan Ignacio Londero a eu une campagne en petits groupes sur le circuit ATP l’année dernière. Lors de l’inauguration de l’Open de Cordoue, il a remporté non seulement son premier match de niveau tour, mais finalement le titre, battant son compatriote Guido Pella en finale. Il a ensuite atteint le quatrième tour à Roland Garros avant d’être battu par l’éventuel champion Rafael Nadal. Clairement alors, l’Argentin est un homme chez lui sur la terre battue. Ce qui pourrait nuire à son adversaire de premier tour Borna Coric.

Le Croate a connu un début de saison difficile, subissant une défaite décevante en première manche lors de l’Open d’Australie contre Sam Querrey. Il a suivi cela en s’inclinant au premier tour à Buenos Aires contre Thiago Monteiro. Il reste un joueur très talentueux, avec l’armement pour causer des problèmes à Londero. Mais l’Argentin s’est imposé comme une force avec laquelle il faut compter sur la terre battue et, compte tenu des difficultés de Coric, devrait s’avérer tout simplement trop fort ici.

Prédiction: Londero en 3

Marco Cecchinato vs Dusan Lajovic

Tête à tête: Cecchinato 2-2 Lajovic

C’est sans doute le match de la deuxième journée à l’Open de Rio. Marco Cecchinato a certainement un pedigree sur terre battue, ayant atteint les demi-finales de Roland Garros en 2018, époustouflant Novak Djokovic en quart de finale en route. Il a également remporté trois titres de niveau tour sur terre battue, le plus récemment à Buenos Aires la saison dernière. Mais il a perdu son chemin ces derniers temps. Sa victoire sur Djokovic était sa dernière au niveau du Grand Chelem et il n’a remporté qu’un seul de ses six matches cette année.

Dusan Lajovic, dans un contraste marqué, joue actuellement parmi les meilleurs tennis de sa carrière. Le Serbe, qui a atteint la finale du Masters de Monte-Carlo la saison dernière, faisait partie intégrante de la campagne réussie de son pays à la Coupe ATP, où il a remporté des victoires vitales contre Felix Auger-Aliassime en quart de finale et Karen Khachanov en demi-finale. Il a soutenu cela en atteignant les huitièmes de finale à Melbourne Park, bien qu’il n’ait pas paru à son meilleur niveau en perdant en quart de finale à Buenos Aires.

Ce sera la quatrième rencontre entre la paire dans un face à face actuellement à égalité avec deux victoires chacun, bien qu’un seul de ces matches ait eu lieu au niveau de la tournée. Cela a été remporté par Cecchinato la saison dernière à Doha, mais il est difficile de voir une répétition de ce résultat à l’Open de Rio. Les deux hommes possèdent d’élégants revers à une main et une puissance redoutable. Mais alors que Lajovic frappe le ballon avec conviction, Cecchinato ne l’est pas.

Prédiction: Lajovic en 2

Dominic Thiem contre Felipe Meligeni Rodrigues Alves

Tête à tête: première rencontre

Dominic Thiem a prouvé au cours des 12 derniers mois que bien qu’il soit l’héritier du trône de Nadal sur terre battue, il est plus qu’un simple spécialiste de la terre battue. La saison dernière, il a remporté des titres à Indian Wells, Pékin et Vienne et il l’a soutenu en atteignant sa troisième finale du Grand Chelem à l’Open d’Australie, où il a poussé Djokovic au bord du gouffre, avant de succomber en cinq sets. Mais on soupçonne qu’il sera néanmoins ravi de retrouver son argile préférée.

Son adversaire, Felipe Meligeni Rodrigues Alves, est classé 341e au monde et fera ses débuts au niveau de la tournée après avoir obtenu un joker. Il a récemment joué du bon tennis au niveau Challenger, atteignant les demi-finales à Punta Del Este, bien que lors de sa dernière sortie, il ait perdu au premier tour au Pérou lors d’un événement Futures. Et même si ce sera une expérience mémorable pour lui de jouer un adversaire parmi les quatre premiers sur un court principal, la puissance de Thiem s’avérera sûrement trop grande pour lui de résister.

Prédiction: Thiem en 2

Guido Pella vs Thiago Monteiro

Tête à tête: première rencontre

Guido Pella a bien démarré la saison 2020. À la Coupe ATP, il a remporté deux de ses quatre matches, dont une impressionnante victoire en deux sets contre Marin Cilic. Il a soutenu cela en atteignant le troisième tour de l’Open d’Australie, mais il sera sûrement déçu par le départ qu’il a fait au Golden Swing, perdant au premier tour à Cordoue et en quart de finale à Buenos Aires. Cela lui laisse un homme qui a besoin de victoires à l’Open de Rio avant sa défense du titre à Santiago.

Monteiro, quant à lui, a sûrement une place spéciale dans son cœur pour l’Open de Rio. Le Brésilien a remporté son premier match au niveau de la tournée à Rio en 2016, battant Jo-Wilfried Tsonga en tant que joker. Cela n’a pas conduit à une percée immédiate sur la tournée principale de Monteiro, mais il arrive à l’Open de Rio en bonne forme après une course en quarts de finale à l’Open d’Argentine, bien qu’il puisse être déçu d’avoir perdu contre le portugais Pedro Sousa.

Pella n’est pas l’un des plus grands frappeurs du circuit ATP, mais il donne peu à l’arrière du terrain et est généralement plus que disposé à s’engager dans de longs rallyes, où sa précision et sa profondeur constantes le servent souvent bien. Monteiro a un peu plus de puissance, en particulier du côté du coup droit, mais est également à son meilleur en tant que contre-perforateur. Attendez-vous à un match serré, avec de nombreux échanges de référence étendus. Mais Pella est l’homme le mieux classé pour une raison et sa plus grande qualité et son expérience devraient finalement s’avérer décisives.

Prédiction: Pella en 3

