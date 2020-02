ATP Rio Open Day 3 Predictions Incluant Carlos Alcaraz Garfia vs Federico Coria

Ce fut un début de semaine passionnant à l’Open de Rio, avec un certain nombre de matchs épiques et de bouleversements époustouflants. Le deuxième jour, huit joueurs se disputeront une place en quarts de finale avec quatre matchs intrigants sur l’ardoise. Mais qui réservera sa place au cours des huit derniers matchs et qui succombera à la défaite?

Rio Open Predictions de la troisième journée

Federico Delbonis contre Christian Garin

Tête à tête: Garin 2-1 Delbonis

Après une victoire au marathon au premier tour contre le Slovaque Andrej Martin, le troisième tête de série, Cristian Garin, semble être prêt pour un autre test difficile contre Federico Delbonis. L’Argentin a pris un bon départ dans sa campagne du Rio Open, battant l’Espagnol Roberto Carballes Baena en deux sets, 6-2 6-4, pour remporter sa deuxième victoire du Golden Swing jusqu’à présent. Mais bien qu’il soit classé 86ème au monde, Delbonis ne doit pas être sous-estimé, notamment sur terre battue, où son coup droit lourd peut faire de réels dégâts.

Cependant, Garin est également à son meilleur sur la terre battue et a été en forme jusqu’à présent en Amérique du Sud, remportant son troisième titre l’année dernière au Cordoba Open, où il s’est rallié d’un set down pour battre Diego Schwartzman en finale. . Il n’est peut-être pas l’un des plus grands frappeurs en tournée, mais il couvre superbement le court et est très précis sur le terrain. Attendez-vous à une compétition serrée, mais la confiance de Garin sera sûrement au rendez-vous et sa plus grande cohérence devrait lui donner l’avantage.

Prédiction: Garin en 3

Thiago Monteiro vs Attila Balazs

Tête à tête: première rencontre

Thiago Monteiro a remporté une belle victoire devant son public au premier tour contre Guido Pella, battant la quatrième tête de série lors d’un bris d’égalité en finale après plus de trois heures sur le court. Monteiro est actuellement classé 88e au monde, mais il ne serait pas surprenant de le voir faire de réels progrès vers le top 50 dans les prochains mois, avec son coup droit un tir plus qu’utile sur la terre battue. Mais il devra peut-être faire de son mieux contre Attila Balazs.

Le Hongrois a été bien battu lors du dernier tour de qualification, remportant seulement deux matchs contre l’Italien Gianluca Mager, mais il a profité pleinement de sa bonne fortune lorsqu’il a obtenu une place au tableau principal en tant que chanceux perdant, battant l’expérimenté Pablo. Cuevas en sets droits. Cependant, avec la foule derrière lui, le Brésilien devrait être le favori ici. Balazs a impressionné contre Cuevas, mais sa forme a été incohérente et il pourrait avoir du mal à faire face à la puissance de feu considérable de Monteiro.

Prédiction: Monteiro en 2

Carlos Alcaraz Garfia contre Federico Coria

Tête à tête: première rencontre

Carlos Alcaraz Garfia est l’une des perspectives les plus excitantes du jeu et l’excitation n’aura augmenté qu’après son excellente victoire 7-6 4-6 7-6 sur la septième tête de série et le finaliste du Monte Carlo Masters Albert Albert Ramos Vinolas. Federico Coria, quant à lui, est le frère cadet du finaliste de Roland-Garros 2004 Guillermo Coria, mais n’a jamais réussi à reproduire le succès de son frère, jouant plutôt la majorité de son tennis sur les Futures et Challenger Tours.

Mais il a impressionné jusqu’à présent à l’Open de Rio, venant à travers les qualifications sans perdre un set avant de se battre devant le Français Corentin Moutet, 1-6 7-6 7-6, après un départ lent. La chance d’atteindre les quarts de finale lors d’un événement ATP 500 est clairement énorme pour les deux joueurs et, malgré le gouffre significatif dans l’expérience et le classement entre les deux, il semble probable que ce soit une compétition serrée. Mais il peut être difficile pour Alcaraz Garfia d’invoquer la même intensité mentale et physique qui l’a emporté devant Ramos Vinolas.

Après tout, ce sera juste son deuxième match sur la tournée principale et son premier s’est terminé très tard et a duré plus de trois heures. On soupçonne que cela lui aura enlevé une quantité considérable de ses jambes, avec Coria, 27 ans, peut-être bien placée pour capitaliser. Alcaraz Garfia a la qualité de prendre celui-ci à distance, avec son revers déjà un tir hors concours, mais il pourrait bien ne pas avoir l’énergie pour le gagner s’il passe à trois.

Prédiction: Coria en 3

Pedro Martinez vs Pablo Andujar

Tête à tête: Andujar 2-0 Martinez

Cette affaire entièrement espagnole oppose les jeunes à l’expérience. Pablo Andujar n’est peut-être pas l’un des Espagnols les plus connus de la tournée, mais le Castillan a eu une excellente carrière, remportant quatre titres ATP, et il reste confortablement dans le top 100 au # 59 mondial, malgré ses 34 ans. vieux. Au premier tour, il s’est révélé beaucoup trop fort pour un autre de son compatriote Fernando Verdasco, gagnant 6-3 6-3 contre la neuvième tête de série.

Pedro Martinez, 12 ans junior de son adversaire, a eu un chemin un peu plus difficile vers le deuxième tour. Après les qualifications, l’homme d’Alzira a dû faire de son mieux pour battre Hugo Dellien de Bolivie, 3-6 6-2 7-5. Mais il a perdu ses deux rencontres précédentes avec Andujar, mais pas au niveau de la tournée, et ses jambes peuvent être plutôt lourdes après la quantité de tennis qu’il a déjà joué jusqu’à présent à l’Open de Rio. Attendez-vous à ce que Andujar, plus expérimenté, profite pleinement d’une victoire en deux sets.

Prédiction: Andujar en 2

