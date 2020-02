ATP Rio Open Day Four Predictions Inclining Dominic Thiem vs Jaume Munar

Le quatrième jour de l’Open de Rio verra la conclusion des huitièmes de finale, avec les quatre places restantes en quarts de finale sur la ligne. Il ne devrait pas y avoir de pénurie de tennis divertissant pour les fans du Brésil avec les deux premières têtes de série en action. Mais qui réservera sa place dans les huit derniers?

Rio Open Day Four Predictions

Joao Domingues vs Gianluca Mager

Tête à tête: Domingues 1-1 Mager

Gianluca Mager a marqué ce qui était sûrement l’une des meilleures victoires de sa carrière pour évincer la huitième tête de série et champion Open d’Argentine Casper Ruud au premier tour. L’Italien, classé 128e au monde, a remporté trois titres Challenger jusqu’à présent dans sa carrière, mais n’a connu que peu de succès sur le circuit principal, ce qu’il pourrait être en bonne position pour changer à l’Open de Rio. Mais entre lui et une place en quart de finale se trouve le Portugais Joao Domingues.

Domingues a battu son compatriote et finaliste de Buenos Aires Pedro Sousa au premier tour, profitant peut-être de la fatigue de son adversaire. Comme Mager, il s’est établi au niveau Challenger, remportant deux titres, mais n’a pas encore réussi à atteindre le plus haut niveau. Les deux seront sûrement désespérés de gagner ce match en conséquence, avec une affaire précaire susceptible d’être en vue. Mais Mager a l’avantage dans l’expérience et joue le meilleur tennis en ce moment. Attendez-vous à ce qu’il progresse.

Prédiction: Mager en 3

Lorenzo Sonego contre Dusan Lajovic

Tête à tête: Lajovic 1-0 Sonego

Aucun des deux hommes n’a trouvé la situation tout à fait simple au premier tour, Dusan Lajovic et Lorenzo Sonego étant passés par trois difficiles. Mais Lajovic sera sûrement satisfait de la manière dont il a terminé sa victoire 6-4 6-7 6-1 sur l’ancien demi-finaliste de l’Open de France Marco Cecchinato, tandis que Sonego a impressionné en battant Leonardo Mayer, 6-1 4-6 7-5 . Il a connu une percée en 2019, remportant son premier titre ATP sur le gazon à Antalya et après avoir perdu ses cinq premiers matches de cette saison, il sera sûrement heureux d’avoir remporté une victoire.

Mais sa tâche ne sera pas facile face au percutant Lajovic, qui a atteint l’an dernier sa première finale du Masters 1000 à Monte-Carlo, battant Daniil Medvedev en demi-finale. Il faisait également partie de l’équipe serbe victorieuse de la Coupe ATP plus tôt cette saison, enregistrant des victoires vitales à Sydney. Lorsqu’il chronomètre le ballon aussi bien qu’il l’a fait dans le troisième set contre Cecchinato, il peut être difficile à arrêter et il devrait être tout simplement trop fort pour Sonego à l’Open de Rio.

Prédiction: Lajovic en 3

Borna Coric contre Thiago Seyboth Wild

Tête à tête: première rencontre

La victoire de Thiago Seyboth Wild en trois sets contre Alejandro Davidovich Fokina, qui n’a duré que 11 minutes avant quatre heures, a sans aucun doute été l’un des matches de la saison jusqu’à présent, même s’il n’a pas toujours été joué dans l’esprit le plus sportif. Seyboth Wild sera sûrement reconnaissant pour son jour de congé, car il pourrait bien avoir besoin de toute son énergie et de sa ruse s’il veut trouver un moyen de dépasser le cinquième tête de série Borna Coric et d’atteindre les quarts de finale de l’Open de Rio.

Coric est arrivé à Rio un homme en quête de victoires et il a fait un pas dans la bonne direction en battant Juan Ignacio Londero, qui a remporté l’an dernier l’Open de Cordoue et atteint le quatrième tour à Roland Garros, au premier tour en deux sets serrés. Il cherchera à maintenir le niveau de cohérence qui l’a mené à la victoire dans ce match quand il affrontera Seyboth Wild. S’il est en mesure de le faire, attendez-vous à ce qu’il obtienne sa place dans les huit derniers, d’autant plus que le jeune pistolet brésilien ne semble pas être à son meilleur physiquement.

Prédiction: Coric en 2

Dominic Thiem contre Jaume Munar

Tête à tête: Thiem 2-0 Munar

Dans ce qui est sûrement le match du jour à l’Open de Rio, la tête de série Dominic Thiem affrontera l’Espagnol Jaume Munar. Thiem, qui dispute son premier tournoi depuis qu’il a atteint la finale de l’Open d’Australie en janvier, n’était pas à son meilleur au premier tour, où il semblait troublé par un problème au genou, mais il a réussi une victoire en trois sets contre le mondial # 341 Felipe Meligeni Rodrigues Alves garde ses espoirs de titre en vie. Et si difficile que soit ce match, il pourrait bien avoir aiguisé son instinct.

Jaume Munar, quant à lui, ne manque pas de talent, mais a du mal à réaliser son potentiel jusqu’à présent et se retrouve actuellement classé 99e au monde, en baisse de 47 places par rapport à son sommet en carrière. Cependant, il a fait des progrès constants pendant le Golden Swing et a remporté une victoire honorable en deux sets contre Salvatore Caruso au premier tour. Mais s’il sera capable de résister à la puissance de Thiem est une toute autre affaire. L’Autrichien a battu Munar lors de ses deux rencontres précédentes et devrait pouvoir en faire un triplé de victoires à Rio, en deux sets serrés.

Prédiction: Thiem en 2

