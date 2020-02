ATP Rio Open Demifinal Predictions Inclining Cristian Garin vs Borna Coric

Après que la pluie ait perturbé le calendrier le jour des quarts de finale à l’Open de Rio, la deuxième demi-finale n’a été fixée que plus tôt dans la journée, laissant deux des quatre joueurs restants peu de temps de rotation. Néanmoins, il devrait y avoir beaucoup d’action divertissante pour les fans à Rio de Janeiro, avec deux matchs de demi-finale intrigants sur l’ardoise. Mais qui réservera sa place en finale?

Rio Open Demifinal Predictions

Cristian Garin vs Borna Coric

Tête à tête: Coric 1-0 Garin

Borna Coric est arrivé à l’Open de Rio, un homme qui avait besoin de victoires, mais il a bien réagi à cette pression. Le Croate a décroché des victoires sur Juan Ignacio Londero, Thiago Seyboth Wild et Lorenzo Sonego, ne perdant qu’un seul set dans le processus. Mais il devra sûrement être à son meilleur s’il veut trouver un moyen de dépasser Cristian Garin, en forme, qui a remporté le titre à Cordoue pour lancer le Golden Swing il y a quinze jours.

Cela dit, le Chilien, troisième tête de série à Rio, a dû travailler dur pour sa place dans les quatre derniers. Il a ouvert sa campagne en se battant d’un set down pour battre Andrej Martin, le confirmant par une victoire plus confortable en deux sets contre Federico Delbonis. Mais en quarts de finale, il a de nouveau pris la distance, mais a résisté pour battre le qualifié Federico Coria, mettant ainsi fin à la course de rêve de l’Argentin avec une victoire de 2-6 6-3 7-5.

Ce ne sera que la deuxième rencontre entre les deux, avec Coric remportant la première saison dernière sur l’herbe à Den Bosch. Mais il n’y avait presque rien pour les séparer, le match allant au troisième set décisif. Cela pourrait bien donner confiance à Garin, avec l’herbe sa pire surface et l’argile son préféré, bien que ce match semble également plus que probable tenir la distance. Mais avec Garin sous une forme aussi fine, il devrait être l’homme à trouver un moyen de franchir la ligne d’arrivée et de se rendre à la finale du Rio Open.

Prédiction: Garin en 3

Gianluca Mager contre Attila Balazs

Tête à tête: Mager 1-0 Balazs

Ce sera la deuxième rencontre entre Gianluca Mager et Attila Balazs. Le premier est venu plus tôt cette semaine dans la dernière ronde de qualification à l’Open de Rio, avec Mager enregistrant une victoire complète 6-0 6-2. Et l’Italien a poursuivi la belle forme qu’il avait montrée lors des qualifications dans le tableau principal, se précipitant en demi-finale sans perdre un set. C’est un exploit rendu encore plus impressionnant par les joueurs qu’il a affrontés jusqu’à présent à Rio, avec ni le champion de Buenos Aires Casper Ruud ni la tête de série et le triple finaliste majeur Dominic Thiem en mesure de l’arrêter.

Mais Balazs a pleinement profité du sursis qui lui a été accordé à la suite de son humble défaite aux mains de Mager. Le Hongrois a ouvert sa campagne avec une belle victoire sur Pablo Cuevas de l’Uruguay et il a enchaîné avec des victoires victorieuses contre l’espoir à domicile Thiago Monteiro et Pedro Martinez de l’Espagne. Il pourra désormais sûrement aborder son match revanche avec Mager avec une confiance renouvelée, malgré le résultat unilatéral du concours précédent.

Mais bien que le score puisse être plus proche dans Mager-Balazs II, il est encore difficile de prévoir un résultat différent. Mager a fait face au tirage au sort le plus difficile des deux hommes et il l’a négocié de manière incroyablement impressionnante. Balazs a parfois montré sa qualité, mais il est également resté en proie à des incohérences et a pris un départ lent à plusieurs reprises. Toute répétition de cette incohérence en demi-finale sera certainement punie par Mager.

Prédictions: Mager en 2

