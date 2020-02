ATP Rotterdam Day 1 Predictions Inclining Denis Shapovalov vs Grigor Dimitrov

Le premier événement ATP 500 de la saison est en cours à Rotterdam. Le tournoi mondial de tennis ABN Amro a une tradition de 47 ans. Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas mènent le peloton étoilé, le champion en titre Gael Monfils étant également en lice. Mais d’abord, regardons les quatre matches du premier tour qui se joueront lundi.

ATP Rotterdam Day 1 Predictions

Adrian Mannarino contre Pablo Carreno Busta

Tête à tête: Carreno Busta 1-0

Adrian Mannarino a finalement réussi à remporter sa première victoire cette saison, sans succès lors des trois premières épreuves. Le dur en salle est une bonne surface pour le jeu plat et difficile du Français et cela pourrait lui permettre de trouver son rythme. Il viendra d’une semaine solide à Montpellier, ce qui ne peut pas être dit de Pablo Carreno Busta.

L’Espagnol est un joueur en salle souvent sous-estimé, mais il ne l’a pas prouvé la semaine dernière, se rendant à Norbert Gombos lors du premier tour à Montpellier. Carreno Busta a remporté sa seule rencontre précédente sur terre battue à Barcelone il y a deux ans. Mais sur cette surface, je ferais de Mannarino un léger favori. Le rebond inférieur aidera le Français à prendre du temps et à utiliser ses plans intelligemment inclinés pour dicter le jeu.

Prédiction: Mannarino en 3

Roberto Bautista Agut contre Marton Fucsovics

Tête à tête: Première rencontre

Roberto Bautista Agut jouera pour la première fois depuis l’Open d’Australie, où il a perdu au troisième tour face à Marin Cilic. Cela aurait pu être un peu décevant pour l’Espagnol, compte tenu de sa fantastique campagne ATP Cup où il a réussi à remporter les six matches qu’il a disputés. Marton Fucsovics a surperformé à l’Open d’Australie, retournant son lent début d’année avec une brillante quatrième manche. Le Hongrois a finalement été battu par le n ° 3 mondial Roger Federer.

Cette performance de Fucsovics sera-t-elle unique? Bien que nous ne sachions pas encore avec certitude, sa performance à battre Alexei Popyrin lors du tour de qualification final ne le suggère pas. La surface pourrait donner au Hongrois quelque chose à retenir dans cette confrontation. Attendez-vous à ce qu’il garde la bonne forme et la rapproche au moins.

Prédiction: Fucsovics en 3

Daniel Evans contre Philipp Kohlschreiber

Tête à tête: 1-1

Étonnamment, Philipp Kohlschreiber n’a pas encore perdu un match en 2020. L’Allemand a débuté sa saison avec un titre au Canberra Challenger, mais a dû se retirer de l’Open d’Australie après un seul match. Mais il est de retour en grande forme et il l’a prouvé en démolissant Sergiy Stakhovsky lors de la dernière ronde de qualification.

Evans a également pris un bon départ, mais a quitté l’Open d’Australie avec une défaite décevante contre Yoshihito Nishioka. Le dur en salle est une très bonne surface pour son jeu de tranches et de dés, lui permettant de jouer sur le parvis, où il est le plus dangereux. Cependant, je vais accompagner l’Allemand car il a déjà joué deux matches solides ici.

Prédiction: Kohlschreiber en 3

Denis Shapovalov contre Grigor Dimitrov

Tête à tête: Dimitrov 1-0

Bien qu’ils soient sur le point de se rencontrer au troisième tour de l’Open d’Australie, aucun d’eux n’a réussi à aller aussi loin. Les deux n’ont joué qu’un seul match depuis, perdant leur premier tour. Grigor Dimitrov a fait un nombre horrible d’erreurs directes pour sortir contre Grégoire Barrere. Le Canadien n’a pu créer aucune chance au retour, s’inclinant en deux sets face à son compatriote Vasek Pospisil.

Le couple ne s’était rencontré qu’une seule fois lors de la tournée, il y a quatre ans à la Coupe Rogers. Shapovalov n’était qu’un joker local de 17 ans à l’époque, mais a donné un très bon combat au Bulgare. Tous deux sortent de deux sorties décevantes et auront vraiment besoin de la victoire pour reprendre confiance. Dimitrov a le jeu le plus équilibré et généralement plutôt cohérent et plus de façons de le gagner au cas où son plan A ne fonctionnerait pas.

Prédiction: Dimitrov en 3

En désaccord avec nos prévisions de l'ATP Rotterdam Day 1?