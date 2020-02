ATP Rotterdam Open Demifinal Predictions Including Gael Monfils vs Filip Krajinovic

Vendredi a vu beaucoup d’action passionnante à l’Open de Rotterdam, avec un peloton réduit de huit hommes à seulement quatre. Les quatre joueurs restés en lice rêveront sûrement de gloire, avec la chance de remporter un titre ATP 500, ce n’est pas un événement quotidien. Mais qui réservera sa place en finale dimanche?

Rotterdam Open Demifinal Predictions

Pablo Carreno Busta contre Felix Auger-Aliassime

Tête à tête: première rencontre

Pablo Carreno Busta semble profiter de la nouvelle surface de l’Open de Rotterdam. Cela ne veut pas dire que l’Espagnol a trouvé les choses très simples aux Pays-Bas, car il a été distancé jusqu’à présent dans ses trois matches. Mais il a bien résisté pour remporter des victoires impressionnantes contre Adrian Mannarino, la sixième tête de série Roberto Bautista Agut et le jeune pistolet Jannik Sinner. Contre l’Italien lors des huit derniers matchs, il a dû sauver deux balles de match lors du bris d’égalité décisif, mais a remporté quatre points au rebond pour décrocher la victoire.

Cela a mis en place une première rencontre avec l’étoile montante canadienne Felix Auger-Aliassime. L’adolescent était arrivé à l’Open de Rotterdam sous une forme indifférente, mais il a joué du tennis fin pour atteindre les demi-finales, mais avec un soupçon d’incohérence. Néanmoins, il mérite un véritable crédit pour ses efforts jusqu’à présent cette semaine, avec ses victoires en sets consécutifs contre l’ancien # 3 mondial Grigor Dimitrov et le dangereux Aljaz Bedene parmi les plus solides de sa carrière naissante.

Cela semble être un match serré, les deux hommes possédant une vraie qualité. Auger-Aliassime devra rester agressif et tenter de garder les points courts. Carreno Busta pourrait bien s’imaginer ses chances dans des conditions relativement lentes, surtout s’il peut garder le Canadien coincé derrière la ligne de base. Mais ce qui peut s’avérer décisif, c’est le pouvoir accru d’Auger-Aliassime, qui lui donne la possibilité de dicter des procédures que Carreno Busta ne peut égaler.

Prédiction: Auger-Aliassime en 3

Gael Monfils vs Filip Krajinovic

Tête à tête: Monfils 2-0 Krajinovic

Gael Monfils a semblé mort sur ses pieds toute la semaine à l’Open de Rotterdam, mais le Français, qui a remporté le titre la semaine dernière à Montpellier, a réussi à continuer à gagner. Il n’a perdu qu’un seul set lors de ses sept derniers matches et est clairement à domicile à Rotterdam, où il a remporté l’un des plus gros titres de sa carrière la saison dernière. Mais il devra peut-être être à son meilleur face à Filip Krajinovic de Serbie, qui a connu quelques succès importants à l’intérieur de son propre chef.

Krajinovic a réussi à survivre à l’énorme coup droit d’Andrey Rublev en quart de finale, accordant au Russe sa deuxième défaite de la saison jusqu’à présent. Aucun exploit pour l’ancien finaliste du Masters de Paris. Cependant, il a perdu contre Monfils lors de leurs deux rencontres précédentes, dont la plus récente est venue la semaine dernière en demi-finale à Montpellier, où le Français a gagné 7-6 6-2. Krajinovic a eu des occasions dans ce match, sa capacité à prendre le ballon tôt et à la hausse a posé des problèmes à Monfils.

Et avec la troisième tête de série s’appuyant fortement sur son physique et sa couverture du terrain, Krajinovic pourrait exploiter la quantité de tennis que Monfils a joué au cours des quinze derniers jours. D’autant plus que le Serbe n’a pas encore baissé de set jusqu’à présent à l’Open de Rotterdam. Mais Monfils, malgré toute sa lassitude apparente, a jusqu’à présent atteint un chiffre déterminé à Rotterdam et il pourrait bien en avoir plus dans le réservoir que son langage corporel ne le suggère. Attendez-vous à un concours plus serré qu’à Montpellier, mais finalement au même résultat.

Prédiction: Monfils en 3

