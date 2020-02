ATP Rotterdam – TIRAGE: Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Gael Monfils en tête

L’Ahoy Rotterdam Arena accueillera la 47e édition du tournoi mondial de tennis ABN AMRO la semaine prochaine, présentant la toute nouvelle série ATP 500 et se tenant comme le plus grand événement ATP en salle jusqu’en octobre. Rotterdam a vu sa première édition en 1974 et elle a depuis été une étape régulière du calendrier ATP, bâtissant sa réputation comme l’un des meilleurs tournois en salle au monde et ayant des noms impressionnants sur le trophée, notamment Arthur Ashe, Jimmy Connors , Bjorn Borg, Guillermo Vilas, Stefan Edberg, Boris Becker, Michael Stich, Goran Ivanisevic, Lleyton Hewitt, Roger Federer, Andy Murray, Juan Martin del Potro Stan Wawrinka.

Huit joueurs du top-16 mèneront le peloton de tête et le titre, avec le finaliste de l’US Open Daniil Medvedev comme tête de série et leader du peloton. Daniil tentera de rebondir après la défaite au quatrième tour à l’Open d’Australie, face au finaliste montpelliérain Vasek Pospisil dans ce qui pourrait être un premier tour délicat pour le Russe.

Filip Krajinovic ou Tallon Griekspoor affronteront Medvedev ou Pospisil au deuxième tour, avec Andrey Rublev, Alexander Bublik et Nikoloz Basilashvili comme rivaux possibles en quart de finale. Le champion en titre Gael Monfils tentera de remporter le titre à Montpellier aujourd’hui avant de se rendre aux Pays-Bas, face à Joao Sousa au premier tour et au compatriote Gilles Simon au second.

Fabio Fognini et Karen Khachanov devraient embrasser l’un des meilleurs matchs du premier tour de ce deuxième trimestre et il sera intéressant de voir qui atteindra les demi-finales à partir de là. David Goffin et Roberto Bautista Agut mènent le troisième quart, espérant battre Adrian Mannarino, Pablo Carreno Busta, Jannik Sinner, Radu Albot et Robin Haase et définir l’affrontement en quart de finale, les deux joueurs se battant pour la place dans le top 10.

Dans le quart inférieur, Stefanos Tsitsipas et Hubert Hurkacz s’affronteront pour la place au deuxième tour, avec un autre affrontement intrigant entre Denis Shapovalov et Grigor Dimitrov qui avaient tous deux perdu tôt à Montpellier.