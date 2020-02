ATP Santiago jeudi prédictions, y compris Cristian Garín vs Alejandro Davidovich Fokina

La tête de série et favori local Cristian Garín fait enfin ses débuts à l’Open du Chili. Le joueur de 23 ans est en lice pour remporter son troisième titre de la saison et s’imposer comme un concurrent de bonne foi pour les grands événements européens après le Sunshine Double. Quels quatre joueurs compléteront la formation en quart de finale?

ATP Santiago jeudi pronostics

Thiago Monteiro contre Roberto Carballés Baena

Face à face officiel: première rencontre

Face à face non officiel: Monteiro 3-0 Carballés

Ces deux-là ont partagé un court à trois reprises au niveau Challenger, tous sur terre battue, et Monteiro est sorti victorieux à chaque fois. Néanmoins, le Brésilien ne jouissait pas d’une nette supériorité. Les trois matches étaient très compétitifs. Les carballés pourraient être plus stables, mais l’altitude de Santiago (1 870 pieds / 570 m) devrait favoriser un profil de frappeur de puissance comme celui de Monteiro. Le résultat dépendra probablement de qui domine le plus de rallyes avec son coup droit.

Prédiction: Monteiro en 3

Thiago Seyboth Wild contre Juan Ignacio Londero

Tête à tête: première rencontre

La flèche pointe vers le haut pour Seyboth Wild, qui est au n ° 177 du classement en direct, une nette amélioration par rapport à sa position de n ° 449 il y a douze mois. Et il ne devrait pas défendre des points à deux chiffres pendant plus de trois mois. En huitièmes de finale, Seyboth Wild a battu un solide Argentin à Facundo Bagnis, mais Londero est sur une autre stratosphère en ce moment. Parmi les autres temps forts de 2019, rappelez-vous qu’El Topo a atteint les huitièmes de finale de l’Open de France et a remporté son premier trophée de niveau tour à Cordoue. À moins d’une performance sans lumière par le joueur de 19 ans, Londero devrait l’emporter.

Prédiction: Londero en 2

Juan Pablo Varillas Patiño-Samudio contre Albert Ramos Viñolas

Tête à tête: première rencontre

Avec sa victoire sur le qualifié slovaque Filip Horanski, Varillas est devenu le premier Péruvien depuis Luis Horna à remporter un match de niveau tour. Cette étape n’est qu’une autre étape de la montée rapide de Varillas. À la même époque l’année dernière, le natif de Lima était assis à l’extérieur du Top 350 et jouait un contrat à terme de 15 000 $. Actuellement, il est bien dans le Top 150. Pendant ce temps, Ramos a réalisé une performance inoubliable à Rio, s’inclinant face à son compatriote prometteur Carlos Alcaraz en trois sets. Le gaucher catalan était visiblement mal à l’aise face à la pression pour vaincre le jeune de 16 ans et n’a pas pu clore le match quand il le pouvait. En plus de jouer avec Varillas, je ne vois pas Ramos tomber sur un rival tout aussi inexpérimenté.

Prédiction: Ramos en 2

Cristian Garín contre Alejandro Davidovich Fokina

Tête à tête: première rencontre

Le match en prime time opposera deux anciens champions juniors du Grand Chelem. Garín est incontestablement l’homme de l’heure au Chili après avoir remporté deux titres et dix matches consécutifs. Davidovich peut déchirer les balles mais manque de force mentale. Au niveau de l’ATP, son penchant pour l’improvisation ne porte que rarement ses fruits face à des baseliners solides. Cependant, Garín doit apporter son A-game dès le départ. Il n’aura pas les moyens de commencer lentement et d’abandonner le premier set pour la sixième fois lors de ses onze derniers matchs. Davidovich n’a aucune pression pour gagner et c’est alors qu’un joueur intrépide comme lui devient très dangereux.

Prédiction: Garín en 3

