ATP Santiago lundi prédictions, y compris Marco Cecchinato vs Hugo Dellien

L’ATP Chile Open de Santiago mettra un terme à une Golden Swing mouvementée. Après une interruption de cinq ans, la tournée principale revient au Chili, bien que partager une semaine civile avec une paire de géants comme Acapulco et Dubaï nuise certainement à l’événement en termes de puissance des étoiles. Sans plus tarder, penchons-nous sur les quatre matchs en simple prévus lundi.

ATP Santiago Monday Predictions

Thiago Seyboth Wild contre Facundo Bagnis

Face à face officiel: première rencontre

Face à face non officiel: Bagnis 1-0 Seyboth Wild

Le jeune brésilien, qui avait reçu des wild cards pour le tableau principal de 2018 et 2019 à Sao Paulo (l’événement que Santiago remplace), tentera de soutenir sa solide performance de Rio de Janeiro. Seyboth Wild s’est remis d’une situation extrêmement délicate contre Alejandro Davidovich Fokina dans un match dramatique et a ensuite poussé Borna Coric à un bris d’égalité décisif pour le troisième set. Le potentiel est certainement là, mais il devra travailler dur pour vaincre le satané Bagnis. Le gaucher argentin est le joueur le plus stable, mais il manque de puissance de feu. Quelle version de Seyboth Wild apparaîtra? S’il ressemble à celui de la fin de 2019 ou de la semaine dernière, le joueur de 19 ans a une chance considérable d’avancer. Mais la foule électrique de Rio ne peut pas lui donner un avantage cette fois.

Prédiction: Bagnis en 3

Roberto Carballés vs Jaume Munar

Tête à tête: Carballés 1-0 Munar

Cette bataille entièrement espagnole sera probablement un coup dur. Munar a plus d’outils et une hausse plus importante, mais a été principalement inefficace contre l’opposition du Top 100, affichant un record de 4 à 11 sur la terre battue au cours des 52 dernières semaines. D’une manière ou d’une autre, l’une de ces victoires est venue contre Alexander Zverev. De son côté, Carballés ne connaît pas exactement le début le plus réussi de sa campagne 2020. Une seule de ses trois victoires est venue contre un ennemi du Top 300 et il a été battu de manière assez convaincante par Casper Ruud (6-1 6-0) et Federico Delbonis (6-2 6-4) lors de ses deux derniers tournois. Cela se résumera à de petits détails.

Prédiction: Munar en 3

Marcelo Tomás Barrios Vera contre Carlos Taberner

Tête à tête: première rencontre

Super opportunité pour les deux jeunes de 22 ans. D’une part, le wild card chilien aspire à saisir la plus grosse victoire de sa carrière. Barrios a fait des dégâts ces derniers temps, affichant un record de 9-1 en février, bien qu’au niveau ITF 25.000. Légère différence. Dans le même temps, Taberner se rapproche lentement mais régulièrement du Top 100 du territoire. Gagner ou perdre, il est assuré d’établir un nouveau classement de carrière élevé. Pourtant, sur la base d’affichages récents tels que sa victoire sur Fernando Verdasco à Cordoue ou la facilité avec laquelle il a traversé les qualifications à Santiago, un saut substantiel pourrait être en magasin bientôt.

Prédiction: Taberner en 2

Marco Cecchinato vs Hugo Dellien

Tête à tête: première rencontre

Il est difficile de dire qui a désespérément besoin d’une victoire. Sixième tête de série, Dellien est sans victoire dans cinq tournois cette année et court un risque réel d’abandonner le Top 100 si la tendance négative se poursuit. Il garde probablement de bons souvenirs de Santiago, car il a remporté un challenger en mars dernier dans la capitale chilienne.

Pendant ce temps, le temps presse pour Cecchinato, qui défendait le titre de Buenos Aires et est lui-même en train de perdre quatre matchs. Oui, je sais que cela semble surréaliste maintenant, mais l’Italien a en fait battu (un résurgent) Novak Djokovic lors des quarts de finale de l’Open de France 2018.

Prédiction: Cecchinato en 3

Photo principale de ..