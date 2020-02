ATP Santiago mardi prédictions, y compris Paolo Lorenzi vs Alejandro Tabilo

Le Chili Alejandro Tabilo frappe un retour contre John Isner des États-Unis lors de leur match de simple masculin le quatrième jour du tournoi de tennis de l’Open d’Australie à Melbourne le 23 janvier 2020. (Photo de DAVID GRAY / .) / IMAGE RESTREINTE À L’ÉDITORIAL – STRICTEMENT AUCUNE UTILISATION COMMERCIALE (Photo de DAVID GREY / . via .)

Les choses deviennent plus intenses à l’Open du Chili ATP à Santiago, alors que huit matchs en simple sont prévus mardi. Bien que voir les noms de quatre Argentins différents sur l’ordre du jeu soit une journée moyenne au bureau pendant le Golden Swing, le fait que quatre Slovaques soient prêts à jouer est un événement rare. Quoi qu’il en soit, passons aux choses sérieuses et commençons à analyser les correspondances. Nous prévoyons quatre correspondances dans cet article et quatre dans un autre article.

ATP Santiago mardi pronostics

Thiago Monteiro vs Leonardo Mayer

Face à face officiel: première rencontre

Face à face non officiel: Monteiro 1-1 Mayer

Mayer est actuellement un train en descente avec des freins défectueux. L’Argentin a une fiche de 1-6 cette saison, avec la seule victoire face au n ° 929 Rhett Purcell en trois sets. En fait, il n’a plus remporté de match nul au niveau du Tour depuis juillet. Laissez cela pénétrer. Pendant ce temps, Monteiro est connu pour ses pics et ses vallées prononcés. Le Brésilien possède l’un des coups droits les plus électrisants en tournée, mais il est assez peu fiable. Un jour, il battra Borna Coric ou Guido Pella pour échouer face à Pedro Sousa ou Attila Balazs. Il n’y a pas de juste milieu.

Prédiction: Monteiro en 2

Federico Coria contre Juan Ignacio Londero

Face à face officiel: première rencontre

Face à face non officiel: Londero 3-0 Coria

Ces deux bloomers tardifs ont été éclipsés en tant que juniors par un groupe de collègues argentins tels que Agustín Velotti, Andrea Collarini ou Facundo Argüello. Pourtant, Londero et Coria ont atteint la tournée principale, tandis que les pros susmentionnés attendent toujours une année d’évasion. Même si Coria sort d’une semaine de carrière à Rio, Londero devrait être favorisé s’il réussit à laisser derrière lui son effondrement en demi-finale à Buenos Aires. Après avoir remporté deux victoires étroites sur Coria en 2012 et 2016, El Topo a remporté son affaire 2018 à Banja Luka de manière assez convaincante (6-4 6-2).

Prédiction: Londero en 3

Federico Delbonis contre Martin Klizan

Face à face officiel: Klizan 3-2 Delbonis

Face à face non officiel: Klizan 5-2 Delbonis

Qui d’autre est enthousiasmé par cette bataille de gauchers? Bien que ni l’un ni l’autre ne soit particulièrement proche de son meilleur niveau pour le moment, il s’agit d’un match de calibre de demi-finale à un taux d’actualisation. Quatre des six titres de carrière de Klizan sont tombés sur terre, où il revendique des victoires contre Novak Djokovic, Dominic Thiem ou Kei Nishikori. Alors que la carrière de Delbonis est légèrement inférieure dans l’ensemble, il a également remporté deux trophées sur terre battue. La liste des victoires notables de Delbonis comprend Roger Federer et Stan Wawrinka, deux semaines avant que ce dernier ne remporte Roland-Garros en 2015.

Je fais confiance à Delbonis plus souvent qu’à Klizan, mais le Slovaque possède un équipement supplémentaire chaque fois qu’il est enfermé. Il doit un gros résultat et cet Open du Chili édulcoré semble être une occasion idéale de briller. Avant cet affrontement, ces deux-là se sont affrontés cinq fois sur terre battue, Klizan sortant victorieux en quatre.

Prédiction: Klizan en 2

Paolo Lorenzi vs Alejandro Tabilo

Tête à tête: première rencontre

À 38 ans, Lorenzi joue l’un des horaires les plus lourds en tournée pour maintenir son classement à flot. Pour un joueur qui a construit la majeure partie de son curriculum vitae sur terre battue, c’est vraiment étrange que Santiago soit son premier arrêt en Amérique du Sud cette année, ayant choisi de jouer à Pune, New York et Delray Beach. De l’autre côté du filet, l’histoire de Tabilo est fascinante. Le Chilien de Toronto, qui était à l’extérieur du Top 500 à ce moment-là l’an dernier, est revenu sur Terre après avoir remporté quatre victoires à l’Open d’Australie (qualifications incluses). Le joueur de 22 ans a remporté trois matchs de challenger sur six depuis sa solide performance Down Under. Je m’attends à ce que la foule locale se rallie derrière le joker gaucher et le pousse à une victoire sur le vétéran italien.

Prédiction: Tabilo en 3

