ATP Santiago: Tabilo et Barrios ont fait plaisir aux Chiliens

Le Chili est excité, non seulement pour avoir un joueur de tennis comme Garin, remporter des tournois et dans le Top 20 mais pour avoir un ATP 250 dans son pays et où il peut voir des joueurs locaux comme Alejandro Tabilo avance, comme il l’a fait pour battre Paolo Lorenzi 6-3 6-4. À côté de lui, la joie locale de la journée lui a donné Marcelo Barrios, qui a battu Carlos Taberner 4-6 6-4 6-2 et cherchera également la passe aux quarts de son tournoi. Ruud et Dellien seront leurs rivaux, respectivement.

Dans les autres résultats de la journée à Santiago du Chili, les chefs de série Juan Londero, Fede Delbonis et Thiago Monteiro Ils ont passé le tour, ainsi que le Dellien susmentionné, qui a battu un Cecchinato en trois manches qui ne peut toujours pas voir la lumière. Des Espagnols, il a avancé Alejandro Davidovich et Roberto Carballés, ce dernier battant Jaume Munar en trois sets 6-4 4-6 6-4.

.