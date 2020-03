ATP Tour suspendu pendant six semaines en raison d’un coronavirus

L’ATP a annoncé une suspension de six semaines de la tournée professionnelle masculine en raison de «l’escalade des problèmes de santé et de sécurité découlant de l’épidémie mondiale de COVID-19». Dimanche, l’Indian Wells Masters est devenu le premier événement sportif majeur aux États-Unis à être annulé en raison de l’épidémie de coronavirus.

Juste avant que l’ATP n’annonce une suspension de six semaines, le maire du comté de Miami-Dade, Carlos A. Gimenez, a annoncé l’annulation du Miami Masters. La suspension prend effet immédiatement, les événements Challenger à Nur-Sultan et Potchefstroom ne seront donc pas terminés.

“Ce n’est pas une décision qui a été prise à la légère et cela représente une grande perte pour nos tournois, nos joueurs et nos fans dans le monde entier”, a déclaré le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, dans un communiqué publié. “Cependant, nous pensons que c’est l’action responsable nécessaire en ce moment pour protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, de notre personnel, de la communauté du tennis en général et de la santé publique en général face à cette pandémie mondiale.

Le caractère mondial de notre sport et les déplacements internationaux requis présentent des risques et des défis importants dans les circonstances actuelles, tout comme les directives de plus en plus restrictives émises par les autorités locales. “Nous continuons de surveiller cela quotidiennement et nous attendons avec impatience la reprise de la tournée lorsque la situation s’améliorera. Entre-temps, nos pensées et nos vœux vont à tous ceux qui ont été touchés par le virus”.