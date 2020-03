ATP travaille sur tous les scénarios possibles

Le Brésilien Bruno Soares dit qu’il n’y a pas grand-chose à dire à présent, à part attendre la reprise de la tournée et élaborer d’autres modalités, notamment le classement et les changements de calendrier. S’exprimant sur le podcast «Backhand na Paralela», Saores dit: «Pour l’instant, il n’y a pas grand-chose à dire.

ATP prépare déjà tous les scénarios possibles … à partir du 8 juin, à partir de juillet. Tout est maintenant figé. le classement, le calendrier, l’inscription. Toutes ces choses sont en cours de conception et de préparation. Le jour où nous savons quand tout va recommencer, nous devons nous asseoir et nous salir les mains et définir comment nous allons résoudre tout cela.

Soares dit également que la décision de Roland Garros de déplacer son tournoi en septembre est arbitraire et assez égoïste. «Je pense que le monde, dans tous les domaines, doit être uni pour résoudre ce problème. Et Roland Garros a montré qu’il est égoïste et qu’il ne pense à personne, qu’à lui-même.

C’est une date possible, si les choses reviennent en juillet, mais il doit y avoir un consensus. C’est une occasion pour nous tous d’être unis. Le tennis est très fragmenté, avec plusieurs corps. Nous avons la chance de faire quelque chose de beaucoup plus grand et unifié.

Quoi qu’il en soit, la seule façon d’avoir un circuit dans la seconde moitié de 2020 est que tout le monde se rassemble. “Soares a été classé au deuxième rang du classement mondial de double. Il a remporté son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie 2016. , en partenariat avec Jamie Murray, puis a enchaîné avec un deuxième titre en double masculin à l’US Open 2016.

Il a également remporté trois titres du Grand Chelem en double mixte, deux à l’US Open, en 2012 et 2014, et un à l’Open d’Australie en 2016.