ATP & WTA se donnent jusqu’au 1er juin pour prendre une décision sur la saison estivale sur terrain dur

L’ATP et la WTA se seraient donné jusqu’au 1er juin pour décider de la foi de la saison estivale en dur, par Michal Samulski. Le 12 mars, l’ATP et la WTA ont chacune suspendu les visites pendant quelques semaines en raison de l’épidémie de coronavirus.

Comme il devenait évident qu’il n’y aurait aucun moyen de reprendre la saison en avril, l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension des tournées jusqu’au 7 juin. Mais même alors, il n’y avait pas trop d’optimisme quant à la reprise de la saison en juin et le Le 1er avril, l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension des tournées jusqu’au 13 juillet au moins.

La saison d’argile et d’herbe a été appelée et maintenant l’accent se tourne vers la saison estivale sur terrain dur. Les États-Unis ont été la nation la plus touchée par l’épidémie de coronavirus et la situation devra s’améliorer considérablement au cours des deux prochains mois afin que des événements se produisent à travers les États-Unis.

Les États-Unis accueillent une série d’événements sur les courts en dur d’été et New York – la maison de l’US Open – a été l’une des villes les plus touchées au monde par l’épidémie de coronavirus. Le premier événement majeur de la saison estivale sur terrain dur débute le 10 août, date à laquelle le Canadian Masters débutera.

Le Cincinnati Masters débute la semaine suivante le 16 août, tandis que l’US Open devrait débuter le 31 août. Juste une semaine après la fin de l’US Open, le French Open reprogrammé devrait commencer le 20 septembre.

Le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a confirmé que la priorité sera donnée aux événements les plus prestigieux si la saison reprend à un moment donné de l’année. Il reste à voir s’il sera nécessaire de suspendre davantage les tournées professionnelles masculines et féminines.