ATP & WTA Tours annoncent des mesures pour combattre l’épidémie de coronavirus

Le circuit ATP masculin et le circuit WTA féminin ont annoncé conjointement un certain nombre de mesures de précaution qui seront mises en œuvre sur place lors des événements à venir, notamment le BNP Paribas Open à Indian Wells, le Miami Open présenté par Itaú et le WTA’s Volvo Car Open à Charleston pour combattre l’épidémie du coronavirus.

Dans une déclaration conjointe publiée, ATP & WTA Tours a déclaré: «La santé et la sécurité de nos joueurs, fans, personnel et personnel du tournoi sont primordiales et, alors que l’épidémie de COVID-19 continue, ce sont des précautions de bon sens que nous devons prendre. .

Nous continuons à suivre cela de près quotidiennement, en travaillant avec nos joueurs et nos tournois, ainsi qu’avec les autorités de santé publique à mesure que la situation évolue à l’échelle mondiale ». Les tournées ont établi les mesures suivantes sur la base des conseils médicaux d’experts en santé pour assurer la santé et la sécurité des joueurs, du personnel, des fans et des autres personnes impliquées dans les tournois et les tournées – – Les joueurs et les mascottes ne se tiendront pas la main lorsqu’ils sortiront sur le court

– Les enfants du ballon recevront des gants à porter sur le terrain

– Les enfants du ballon ne manipuleront pas les serviettes des joueurs pendant les matchs

– Les enfants du ballon ne manipuleront pas les boissons des joueurs pendant les matchs

– Les joueurs seront invités à ne pas distribuer de serviettes, bandeaux, chemises, bandeaux absorbants, etc. usagés.

aux fans après des matchs ou des essais

– Les joueurs n’accepteront pas de stylos, balles de tennis ou autres objets à conserver pour la signature d’autographe.Les mesures seront mises en place pour tous les événements WTA et ATP Tour et ATP Challenger Tour pendant la saison de printemps 2020 et peuvent être prolongées en fonction d’un nouvel examen. .

Les organisateurs du tournoi d’Indian Wells avaient précédemment annoncé leur propre ensemble de mesures pour l’événement – y compris des gants pour les enfants de balle, les travailleurs de l’alimentation et les bénévoles prenant des billets. Plus de 250 postes de désinfection des mains ont été installés dans tout l’établissement et les parties communes seront nettoyées quotidiennement avec une application antivirale.

Le tournoi a également déclaré qu’il offrirait des remboursements ou des crédits aux fans qui ont acheté des billets mais ne veulent pas y assister. Selon les derniers chiffres, près de 150 000 personnes dans 95 pays avaient été infectées par le virus, entraînant la mort de plus de 3 500 personnes.