Attrape-balle avec gants et paniers pour le coronavirus

Il coronavirus Le monde du sport tremble et le tennis ne pourrait être moins. La cravate de Coupe Davis 2020 Le Japon et l’Équateur jouent à huis clos, mais il y a des endroits qui ne peuvent pas être ignorés et qui nécessitent un contact physique avec les joueurs, comme les attrapeurs de balles. Lors de la retransmission du match, il a été surpris de voir les joueurs chargés de fournir la serviette et les balles aux joueurs, dans une image inédite.

Coupe Davis, Japon contre Équateur

Les joueurs de balle portent des gants et utilisent un panier lorsqu’ils reçoivent des serviettes des joueurs pour éviter le risque de coronavirus. #DavisCup #JapanvsEcuador pic.twitter.com/ueuquyuxjB

– Roi @ デ 杯中 う る さ く な り ま す (@ roihitsubokou5) 6 mars 2020

