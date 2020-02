Au coeur du yacht de Rafael Nadal!

L’un des privilèges d’être l’un des sportifs les plus célèbres au monde est l’argent. Au-delà des simples idiosyncrasies, l’argent est un moyen pour tout le monde, mais parmi les personnes les plus riches du monde, il y a des sportifs. Entre voitures de rêve et maisons de luxe, il y a aussi ceux qui décident d’investir dans un yacht, comme Rafael Nadal fait.

L’Espagnol est l’un des athlètes les plus riches du monde, entre le prix en argent et les sponsors. Voici les détails de son incroyable yacht. Il s’agit d’un catamaran 80 Sunreef Power, commandé par le Spanaird à Sunreef Yachts, et créé en septembre 2019 au Festival de Cannes Yachting.

C’est un bateau vraiment beau et luxueux, plein de confort et de technologies de pointe. Toutes les compétences aimées par ceux qui aiment la mer, comme Nadal. Il a été conçu pour les longues croisières grâce à un multicoque intégré avec une puissante propulsion de deux moteurs de 1200 ch.

Le yacht dispose d’un garage pour motomarines et de nombreux espaces de vie, dont un flybridge pouvant accueillir un bain à remous et un wet-bar. Nadal dispose d’une suite parentale avant sur le pont principal, qui bénéficie de la lumière naturelle grâce à la lucarne aérienne, une salle de bains, douche, placard et bureau. Le yacht dispose également de quatre cabines pouvant accueillir jusqu’à douze personnes. Bref, pour les amoureux de la mer, un vrai luxe!