Au-delà de Roger Federer et de la Coupe Laver: l’isolement salue la FFT après son autoritarisme

Il a fallu une mise à jour pour envoyer le monde du tennis dans une frénésie. La décision de la Fédération française de tennis de reporter les Internationaux de France de mai à septembre a non seulement dirigé les réactions de l’organisation, mais a également unifié le reste du domaine du tennis d’une manière qui n’avait pas été vue jusqu’alors, malgré l’inquiétude de la pandémie de coronavirus.

Les joueurs ont appelé la décision, certains joueurs comme Roberto Bautista Agut la qualifiant même de «unilatérale». L’USTA, l’ATP et la WTA ont publié leurs propres communiqués de presse. Et puis, il y a eu l’implication de la Laver Cup.

En apparence, les dates de l’Open de France du 20 septembre au 4 octobre vont entrer en conflit avec la quatrième édition de la Laver Cup qui se tiendra du 25 au 27 septembre à Boston, Massachusetts. Et bien que l’organisation de l’événement soit presque terminée, y compris la vente de billets et la confirmation de la participation de Roger Federer, la décision de l’Open de France est apparue comme une coupure apparente de la signification de l’événement.

La déclaration de l’USTA sur son propre calendrier tout en dénonçant la déclaration de la FFT à travers cette phrase, «… l’USTA le ferait en pleine consultation avec l’autre tournoi du Grand Chelem, la WTA et l’ATP, l’ITF et nos partenaires, y compris la Laver Cup» , à son tour, a conduit à la prolifération dans une éventualité inattendue.

La Coupe Laver semi-formelle et pourtant plus difficile à placer a publié sa déclaration publique sur le fait de ne pas revenir sur son calendrier de septembre. Le message était ferme et poli et donnait l’impression qu’un bras de fer avait éclaté entre Federer – à travers la Laver Cup – et la FFT. Le principal point à retenir était également que la décision de la FFT était en grande partie un léger coup pour le Grand Chelem à 20 reprises lui-même en ne considérant pas la Coupe Laver comme faisant partie du calendrier du tennis masculin.

Le problème d’une telle déduction est qu’elle oppose délibérément le sportif – en l’occurrence, Federer – au sport, par le biais de la FFT et de Roland Garros, sans la volonté du premier. De la même manière, cela réduit également le scénario problématique de la réflexion de la FFT en un micro-élément – en le localisant sur le joueur – plutôt que le facteur macro – sur le non-respect des autres corps de tennis – qui doivent être adressée.

Exemple: la déclaration de l’USTA ci-dessus. Étant donné que l’inclusion de la Laver Cup était perçue comme importante, le point central de son message était qu’il avait mentionné chaque acteur impliqué dans l’administration du tennis. Il suffit de dire que l’ATP et la WTA n’ont pas tardé à décider de transmettre leur message commun. Leur communication indiquait que la reprise des deux tours avait été repoussée à juin à partir d’avril et que toute autre décision concernant un éventuel redémarrage – ou report – serait prise conjointement avec toutes les parties concernées.

Cette jonction des forces est, alors, une lumière indubitable à un tournoi majeur dans la hiérarchie du tennis. Cette unification provoquée par un communiqué de presse a deux implications majeures. La première selon laquelle, alors que l’annonce de la FFT peut avoir insinué que ses intérêts priment sur un joueur – et sur tous les autres joueurs et sur tous les autres, sans aucune consultation – la réponse des parties prenantes dénotait l’absorption justifiée non seulement d’un joueur, mais aussi d’autres, dans son pli.

Deuxièmement, même si la FFT n’a peut-être pas voulu se préoccuper de la Laver Cup, les retombées de sa décision unilatérale ont conduit l’événement de trois jours à trouver sa place parmi les autres dans l’itinéraire du tennis, probablement aux frais figuratifs de l’Open de France.

Crédit photo: Roland Garros