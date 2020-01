Au fond, je veux toujours jouer, mais le problème est que je souffre trop

Le Belge Steve Darcis s’est incliné au premier tour du tournoi de qualification à l’Open d’Australie, s’inclinant 5-7, 5-7 face au Français Elliot Benchetrit, classé n ° 229 au monde dans ce qui fut le dernier match de sa carrière.

Darcis a mené le premier set 5-3 et avait deux points de set mais n’a pas pu convertir le même. Dans le deuxième set, il a également eu une pause mais n’a pas pu conserver le même. Darcis, qui a évolué sur le circuit professionnel pendant 16 ans, affirme qu’il continuera à rester dans le tennis.

Il assumera un rôle d’entraîneur à partir de mars.

Une magnifique page de ma vie se tourne … merci à tous pour votre soutien et merci aussi à ceux qui en moi démolissant m ont rendu plus fort 🙂 #shark #newstart # 🦈♾🦖 #newlife #newadventure #DM # 😢 pic .twitter.com / rwrOTIzaEo – steve darcis (@stevedarcishark) 16 janvier 2020

S’adressant à la RTBF, Darcis a déclaré: “L’arrêt était inévitable, je savais que ça allait arriver, mais je suis un peu déçu que cela se passe comme ça lors du premier tour de qualification d’un tournoi du Grand Chelem.

Mais cela fait partie du jeu. Je rentre chez moi maintenant et je prends un peu de repos. Je suis un peu triste parce que je n’ai pas si bien joué parce que c’est fini, mais aussi parce que ça devait finir comme ça. Parce que je n’ai pas très bien joué aujourd’hui. “

Darcis dit qu’il aimerait continuer à jouer mais qu’il est gêné par des blessures physiques. “Au fond de moi, j’ai toujours envie de jouer, mais le problème est que je souffre trop. À un moment donné, il faut faire autre chose.

Je ne suis donc pas content de m’arrêter, car je ressens toujours le désir. Mais mon corps ne veut plus et ma tête non plus. ”