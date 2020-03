Au lieu de Rafael Nadal ou Novak Djokovic, Steve Johnson remporte uniquement l’événement Indian Wells

En raison des inquiétudes entourant le coronavirus, le premier Masters 1000 de la saison à Indian Wells n’aura pas lieu dans les deux prochaines semaines, empêchant les principaux joueurs mondiaux de se battre pour le titre et 1000 points.

La semaine dernière, un Challenger a eu lieu sur les petits terrains du Indian Wells Tennis Garden, Steve Johnson remportant le deuxième titre de la saison et le septième au général, battant Jack Sock 6-4, 6-4 en une heure et 29 minutes.

Classé 768e, Jack Sock a joué le premier tournoi notable depuis le quart de finale du Masters de Paris fin 2018, gagnant de bons points mais ne réussissant pas à remonter le trophée après avoir gaspillé les sept chances de pause.

D’un autre côté, Steve a converti une chance de pause dans chaque set pour franchir la ligne d’arrivée et remporter 125 points ATP. Sock a forcé une erreur de Johnson pour ramener le premier match à la maison à l’amour, créant une chance de pause dans le deuxième match avec un vainqueur en crosscourt.

Steve l’a repoussé avec un coup droit en croix et a assuré le match avec un as pour égaliser le score à 1-1. Le jeune joueur a forcé une autre erreur de son compatriote lors du troisième match avant que Johnson ne trouve le rythme au retour à 2-2, tirant un coup droit sur le vainqueur de la ligne pour prendre une pause et se déplacer 3-2 devant.

Le joueur le mieux classé a confirmé la pause avec un succès fracassant lors du sixième match avant que Sock ne crée une autre chance de pause à 3-4 suite à une corde nette chanceuse. Restant concentré, Johnson l’a effacé avec un vainqueur de service et en a décroché un autre pour clore le match et remonter 5-3.

Au service du set dans le dixième match, Johnson a repoussé deux points de rupture et a connu plus de problèmes avant de finalement le fermer avec un vainqueur en coup droit pour un 6-4. Jack a perdu le terrain à ces moments-là, réalisant un coup droit facile pour subir une pause amoureuse dans le premier match du deuxième set, avec Steve tenant après deux points pour cimenter l’avantage et se rapprocher de la ligne d’arrivée.

Sock a reçu un temps mort médical après le troisième match et a obtenu deux occasions de pause à 2-3, avec une énorme opportunité de revenir du côté positif du tableau de bord. Johnson a sauvé les deux avec les vainqueurs et a tiré un autre pour sécuriser le jeu et ouvrir un avantage 4-2, scellant l’affaire avec une prise amoureuse à 5-4 pour lever sa septième couronne Challenger et gagner des points précieux, en particulier dans la situation actuelle et sans événement Indian Wells Masters 1000.