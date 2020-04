Aucun regret d’avoir joué à la même époque que Roger Federer, Nadal & Djokovic

Le joueur de tennis français Jo-Wilfried Tsonga dit qu’il n’a plus peur de prendre sa retraite et sera impatient de travailler dans son académie après sa retraite du jeu. S’adressant à France TV sport, l’ancien finaliste de l’Open d’Australie affirme qu’il ne considère pas la retraite comme un tabou.

“Pas du tout! C’est la suite logique des choses, je fais partie de ces gens qui pensent que la vie est un cycle. J’ai eu mes règles, j’espère que je les ai encore un peu. Mais sinon je ferai autre chose qui sera tout aussi gratifiant.

En ce moment, je développe une académie appelée “All in Academy” Grâce à cela, avec mon coach, nous voulons éduquer les jeunes comme nous pourrions le faire avec moi quand j’étais petit. “Le Français flamboyant passe actuellement la période de confinement avec sa famille à Gingins, Suisse et a également travaillé sur la musique.

“La musique avec mon fils est pour les réseaux sociaux! Je suis une vraie trompette à la batterie. Il est meilleur que moi au fait (rires). Nous essayons de rester occupés, ce qui rend la tâche difficile pour beaucoup et essayons de rester aussi positifs que possible. “Tsonga se dit satisfait de sa carrière et aimerait revenir sur le terrain lorsque la tournée reprendra pour quitter le jeu selon ses conditions.”

Nous ne partons pas tous de la même base de données. J’ai l’impression d’en avoir tiré le meilleur parti. Certaines personnes disent que j’aurais pu être mieux là-bas ou dans d’autres situations. Mais quand j’étais dans mon petit village de Savigné l’Evêque près du Mans et que quelqu’un m’avait offert un papier me disant que j’allais faire le 1 / 10e de ma carrière, j’aurais signé immédiatement.

Le corps va mieux. Je ne peux pas dire que c’est parfait, il sera difficile de trouver le haut niveau. Je continue de travailler tous les jours pour voir le bout du tunnel. Mais j’espère retourner sur le terrain et tout donner, comme j’ai pu le faire tout au long de ma carrière.

Revivez les émotions comme avant. “Le joueur de 35 ans ne regrette pas non plus d’avoir joué à la même époque que les Trois Grands – Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.” Je vois le verre à moitié plein. J’ai pu jouer contre ces joueurs là-bas, parfois même les battre dans de grands moments!

Chaque rencontre contre eux était comme une finale. Imaginez, j’ai regardé Roger Federer à la télévision! C’est un de ces sportifs qui m’a fait vibrer! Se retrouver dans le même couloir pour entrer dans la cour avec ces légendes, c’est juste exceptionnel. ”