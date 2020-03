“Aucun sens pour quelqu’un d’attaquer Novak Djokovic” – Janko Tipsarevic n’est pas satisfait des accusations

Le coronavirus perturbe quotidiennement la vie de chacun. tout ce que nous faisons doit être soigneusement analysé pour vérifier que nous ne mettons pas nous-mêmes ou quelqu’un d’autre en danger. De même, le virus perturbe également la communauté du tennis. De nombreux joueurs et officiels du monde du tennis sont très nerveux et irrités dans l’atmosphère actuelle, comme Novak Djokovic l’a découvert il y a quelques jours.

Alors que l’épidémie commençait à se développer à travers l’Europe et les États-Unis, les officiels ont décidé de supprimer l’Indian Wells 2020. Avec l’Open de Miami juste après, la plupart des joueurs ont choisi de rester à Indian Wells. Les organisateurs de Miami ont affirmé qu’ils continueraient l’événement jusqu’à la toute dernière minute.

Ce qui était particulier ici, c’est que Novak Djokovic s’est levé et a quitté les États-Unis au cours de cette semaine, bien avant que les officiels annulent officiellement Miami. Cela a provoqué un peu de tumulte chez certains joueurs et fans. Ils pensaient que les organisateurs avaient informé Novak du sort de Miami avant les autres.

Janko Tipsarevic défend Novak Djokovic

Janko Tipsarevic, l’ancien n ° 8 mondial, qui travaille avec Novak et son équipe, a ouvert l’épisode. Il a commenté la réaction de certains joueurs.

«Mouvement absolument stupide et idiot. La décision de Novak et du reste d’entre nous de partir n’a rien à voir avec un «conseil» du Conseil, comme si nous savions quelque chose avant tout le monde. Cela n’a aucun sens pour quelqu’un d’attaquer Novak. À mon avis, il est parfois trop ouvert et honnête avec les autres au sujet de ses plans. »

Il s’est avéré que Novak avait déjà pris une décision personnelle de ne pas jouer à Miami pour protéger sa santé. Taylor Fritz a récemment donné une interview où il a suggéré la même chose.

Nous vivons vraiment dans des moments étranges. Les circuits ATP et WTA n’ont jamais connu de moments aussi chaotiques auparavant. Vous pouvez également comprendre la frustration de certains joueurs en raison du manque de communication et de flux d’informations des officiels.

Trop souvent, cependant, Djokovic doit se justifier et justifier ses actions sur des questions non liées au tennis. Tu n’es pas d’accord?