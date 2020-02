Aucune priorité accordée à Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic

L’ancien champion de Wimbledon et directeur du tournoi de tennis mondial ABN AMRO, Richard Krajicek, a déclaré qu’il n’essaierait pas de persuader des joueurs comme Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic de participer à l’événement même si les Big 3 sont au crépuscule de leur carrière.

«Pour Federer, Nadal et Djokovic, nous devons attendre longtemps avant d’obtenir un engagement de leur part. Je suis informé chaque année de leurs projets et nous tentons notre chance lorsqu’ils se rendent disponibles. Mais nous ne bloquerons plus tout pour leur réponse, que ce soit oui ou non », a déclaré Krajicek.

Depuis un certain temps maintenant, Krajicek ne s’est pas concentré sur la venue de tireurs de foule et le budget est utilisé pour faire venir d’autres joueurs du Top-10. Cette année, Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipás et Gaël Monfils, entre autres, figurent parmi les noms les plus en vue du tournoi en salle.

“Le point de départ est un large éventail de participants et ce sera le cas l’année prochaine”, a commenté Krajicek. «Je me souviens qu’en 2010, j’ai dû attendre jusqu’à la mi-octobre pour l’engagement de Djokovic. Heureusement, il a effectivement participé à ce moment-là, car il n’y avait plus personne de disponible.

priorité. “Il a également parlé du scénario du tennis masculin néerlandais, en disant:” Cela contraste fortement avec le tennis féminin néerlandais et en particulier Kiki Bertens. Ce n’est pas facile non plus pour Robin. Nous avons dû compter sur lui pendant longtemps et il n’avait – à l’exception de Thiemo de Bakker au début – aucun compatriote pour se relever ».