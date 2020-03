“Aucune raison pour laquelle une femme n’est pas aussi bonne qu’un homme” – Andy Murray revient sur les discriminateurs sexuels

Juste un jour avant la Journée internationale de la femme, l’ancienne n ° 1 mondiale, Andy Murray, a répliqué aux critiques concernant l’embauche d’une entraîneure. Murray a expliqué qu’il ne voit aucune raison pour laquelle une femme ne peut pas entraîner un homme?

Le triple vainqueur du Grand Chelem a été entraîné par sa mère dès son plus jeune âge. Il a certainement de bonnes expériences avec des entraîneurs féminins tout au long de sa carrière de tennis. Cependant, l’Ecossais a remarqué que chaque joueur masculin avait un entraîneur masculin et également une équipe de soutien masculine. Il ne pouvait certainement pas le comprendre et il n’a donc pas fait de discrimination entre les hommes et les femmes lors de l’embauche d’un entraîneur pour lui-même.

«J’aimerais que les femmes se voient offrir plus d’opportunités»: Andy Murray

Lorsque Murray a embauché Amélie Mauresmo comme entraîneure en 2014, il a été critiqué par de nombreuses personnes autour de lui, qui étaient proches de moi. L’homme de 32 ans a identifié que les gens ne l’interrogeaient qu’à cause de son sexe.

«En matière de réflexion, de compétence et d’intelligence, il n’y a aucune raison pour qu’une femme ne soit pas aussi bonne qu’un homme qu’un coach. J’aimerais que les femmes se voient offrir plus d’opportunités », a déclaré Murray dans une interview avec le Guardian.

Andy s’est associé à Mauresmo en voyant certaines similitudes avec elle. Les deux ont eu du mal à surmonter la difficulté de remporter les tournois du Grand Chelem. Par conséquent, Murray a estimé qu’elle le comprendrait mieux.

«Les réactions que j’ai reçues lorsque j’ai choisi Amélie Mauresmo comme entraîneuse ont montré qu’ «il y avait un problème parce que la raison pour laquelle son rendez-vous avait été interrogé était uniquement basée sur son sexe. Ce n’était pas basé sur ses compétences ou ce qu’elle avait accompli dans sa carrière », a-t-il ajouté.

Le succès de Murray avec Amelie Mauresmo

L’Ecossais avait un record décent en partenariat avec Amélie. Il a atteint la finale de l’Open d’Australie 2015. Cependant, beaucoup de gens ont vu leur partenariat comme un échec car il ne pouvait pas gagner un titre majeur. Cependant, il ne ressentait pas cela.

«Beaucoup de gens m’ont critiqué pour avoir travaillé avec elle et je pense que jusqu’à présent cette semaine, nous avons montré que les femmes peuvent aussi être de très bonnes entraîneures. Je ne vois aucune raison pour que cela ne puisse pas continuer comme ça à l’avenir. Je suis donc très reconnaissante à Amélie de l’avoir fait. C’était un choix courageux de sa part de le faire. J’espère pouvoir rembourser », a déclaré Murray après avoir atteint la finale de l’Open d’Australie 2015.

Il sera intéressant de voir si plus de joueuses embauchent des entraîneures ou du personnel de soutien féminin dans leur équipe. Il est révolu le temps où les joueurs ne considéreraient pas les entraîneurs féminins. Le sexe ne doit certainement pas se situer entre le choix d’un mentor.

